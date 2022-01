Estado do Rio fez mais 3 mil ofertas de testes para Covid, mas vagas esgotam rápido

Está faltando teste para Covid-19 em várias cidades do estado do Rio, onde as redes de farmácias também começam a informar que falta insumos. O governo do estado ampliou o número de vagas oferecidas pela internet para agendamento de exames de Covid nos centros de testagem. Ao todo, serão disponibilizados 3 mil testes diariamente a partir desta quarta-feira (12).

Apesar da ampliação, às 7h20 já não havia mais vagas para esta quarta-feira. Mesmo com o restabelecimento no sistema de agendamento, moradores do Rio continuaram a enfrentar longas filas e dificuldades para agendar o exame. Link para agendamento: https://agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame

Muita gente com suspeita da doença afirma que não consegue saber se estão contaminadas. A explosão de casos da variante ômicron é o grande responsável pelo aumento no número de casos de Covid no estado do Rio, segundo os especialistas. Esse cenário de grande circulação do vírus tem levado a uma corrida da população aos postos de testagem da rede pública de saúde.

O número de internações e casos graves no município do Rio de Janeiro também vem crescendo nos últimos dias. Para o secretário de saúde do estado, Daniel Soranz, o perfil dos pacientes internados na rede de saúde da capital indica que a variante Ômicron é mesmo mais leve que outras mutações do vírus. Segundo ele, o que explica isso é a eficiência da vacinação.