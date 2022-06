Estado do Rio de Janeiro adere definitivamente ao Regime de Recuperação Fiscal

O Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal fecharam um acordo para a adesão definitiva no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A medida prevê um equilíbrio nas finanças do estado do Rio pelos próximos 10 anos, além de prevenir o impacto de R$ 23 bilhões direto no orçamento, caso não ocorresse o acerto. Além disso, o compromisso garante condições mais flexíveis em relação aos prazos da dívida de R$ 148,1 bilhões com a União, assim como o pagamento em dia de servidores e fornecedores.

O consenso foi anunciado na manhã de hoje (21) pelo governador Cláudio Castro (PL), depois que a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) comunicaram ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Essa é uma grande notícia para o Rio de Janeiro e toda a população fluminense. Com isso, estamos garantindo um futuro mais seguro para as finanças do nosso Estado, mais investimentos e recursos para diversas áreas, como Segurança Pública, Educação e Saúde, além de previsibilidade para o pagamento do funcionalismo. Depois de dois anos tratando pessoalmente dessa pauta em Brasília, é com muita satisfação que hoje eu anuncio essa vitória”, declarou Cláudio Castro.

O acordo para a entrada do RRF aconteceu após a mediação feita pelo ministro do STF, Dias Toffoli entre a PGE e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que discutiram aspectos jurídicos do Plano de Recuperação Fiscal apresentado pelo governo fluminense. Durante as conversas, a União acabou acolhendo a tese da PGE, e os pontos questionados foram sanados.

Antes disso, ainda este ano os governos federal e estadual negociaram para discutir aspectos econômico-financeiros do Plano que foram questionados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que tiveram solução no âmbito administrativo. Agora, com o acordo para a adesão na ação que corre no STF, o Estado do Rio não possui mais obstáculos para o ingresso definitivo.

Foto: GOVERNO DO RIO poderia evitou um impacto de R$ 23 bilhões de reais com o acordo – Tomas Silva / Agência Brasil | Divulgação | Rogério Santana / Governo do Rio de Janeiro