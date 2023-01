Estado do Rio bate recorde de ocupação turística no Réveillon

Interior registrou média de 91,71% no Réveillon. Desempenho do setor é comemorado por entidades e pelo governo do estado

Dados do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) mostraram que o estado do Rio bateu recorde de ocupação nos hotéis do Rio, registrando 98% de ocupação num todo na noite do dia 31 de dezembro de 2022 para o dia 1º de janeiro de 2023.



Na capital, o Réveillon animou as projeções de recuperação do setor. Ao longo dos últimos meses, projetos como o “Rio é de Vocês!”, realizado em 13 cidades (no Brasil e na América Latina), além da participação do estado em feiras nacionais e internacionais, projetaram o estado do Rio de Janeiro e suas 12 regiões turísticas para a alta da estação.



Arraial do Cabo / Acervo RioTur



No interior, a pesquisa feita em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio de Janeiro (ABIH-RJ), contou com a participação de 14 municípios, registrando 91,71% de média no Réveillon. Arraial do Cabo (98,40%) lidera a lista, seguido de Itatiaia/Penedo (97,20%), Cabo Frio (94,70%), Armação dos Búzios (94,50%), Paraty (94,30%), Miguel Pereira (94%), Angra dos Reis (93,50%), Teresópolis (90,40%), Vassouras (89,80%), Petrópolis (89,60%), Nova Friburgo (88,60%), Valença/ Conservatória (88%), Macaé (86%) e Rio das Ostras (85%).

Na Costa Verde, em Angra dos Reis, os indicadores também são positivos. Lá, mais quatro transatlânticos chegam à cidade e superam expectativas. Os efeitos positivos para a economia fluminense ultrapassam R$ 1 bilhão.



Já esperávamos um bom desempenho, graças ao arrefecimento da pandemia e ao trabalho de promoção que os players do turismo fizeram ao longo deste ano, promovendo a retomada do turismo no Estado do Rio de Janeiro – afirmou o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes. Ele destacou o retorno dos turistas estrangeiros, principalmente norte-americanos e europeus.

É incrível a vocação turística do Rio de Janeiro. Desde a retomada pós-pandemia o estado vem batendo recorde atrás de recorde no setor. E o resultado deste ano foi impulsionado mais uma vez pelo bom trabalho que vem sendo realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo. Este ano, vamos implementar as ações estratégicas do programa TurismoRJ + 10 Anos, que vai consolidar o Rio de Janeiro como referência turística no cenário mundial ao longo da próxima década – disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.



Outro destaque da alta estação é a temporada de cruzeiros 2022-2023, que já está em pleno vapor. Esta já é a maior dos últimos 10 anos, com quase seis meses de duração e mais de 780 mil leitos ofertados. Em todo o Estado do Rio de Janeiro, serão recebidos cerca de 1.023.182 cruzeiristas e 317.635 tripulantes. No interior, Paraty, na região turística Costa Verde, é o novo destino da temporada no estado e começa recebendo navios de longo curso. São esperados cerca de 5.717 cruzeiristas. Búzios, Angra dos Reis, Cabo Frio e Ilha Grande seguirão recebendo passageiros.

