Estado divulga primeiro balanço do novo Niterói Presente

Alto número de abordagens, mas poucas detenções. Assim foi o primeiro final de semana de atividade da nova fase da operação Segurança Presente em Niterói, iniciada na última sexta-feira (3). Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), na tarde desta quarta-feira (8).

Segundo o levantamento, do final de semana, foram registradas 300 abordagens por dia a pessoas em atitude suspeita. No entanto, apenas sete delas resultaram em detenções. Duas foram por posse e uso de drogas, um fato atípico, uma apreensão de simulacro, uma apreensão de material de jogo do bicho, uma por lesão corporal e um desacato.

Ainda de acordo com a Segov, desde que o Governo do Estado assumiu Segurança Presente em Niterói, o policiamento se mantém normal e reforçado. O policiamento está com mais de 160 agentes, além do efetivo, nas ruas. Diariamente são mais de 320 agentes nas ruas. É importante ressaltar que há 30 motocicletas a serviço da operação, além de 17 viaturas e seis bases móveis. O programa agora conta também com o reforço de assistentes sociais.

O Governo do Estado realizou, na última sexta, a cerimônia para marcar o início da nova fase do programa Segurança Presente em Niterói. O evento aconteceu no 12º BPM (Niterói). O capitão Hugo Coque, porta voz da operação, confirmou que não será mantida a parceria com o Centro Integrado de Segurança Público (Cisp), da Prefeitura de Niterói. A operação passou a usar câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).