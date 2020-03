Estado deve confirmar 1º caso do coronavírus em Niterói

Niterói será a primeira cidade do Leste Fluminense a confirmar um caso de coronavírus. Um homem teria sido infectado pelo vírus após voltar, recentemente, de uma viagem da Espanha. Ele teve atendimento prévio em uma unidade de saúde particular e está em isolamento domiciliar. Possivelmente esse será o quarto caso no estado, sendo um Barra Mansa e dois na capital.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deve confirmar este caso nesta tarde após a contraprova em laboratório credenciado da pasta. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, que até ontem, 111 suspeitos do Covid-19 estão sendo monitorados no Rio. “Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, explicou Edmar Santos, secretário da pasta.

Em apuração…