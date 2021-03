Estado decide antecipar feriados de abril

Começando na próxima sexta-feira (26) o Estado do Rio decretou 10 dias de um “super feriado” que vai até o domingo de páscoa (4/04). A decisão de antecipar os feriado do mês de abril é para tentar contar o avanço descontrolado da contaminação pelo coronavírus.

Além dos feriados adiantados, a criação de três dias de folga foi o resultado das reuniões que aconteceram na noite deste sábado (20) e na manhã deste domingo (21). Outra seria o fechamento das escolas públicas e particulares nesse período.

Ainda não há um acordo para a adoção de medidas mais restritas, e os prefeitos do Rio e de Niterói, Eduardo Paes e Axel Grael, saíram contrariados do encontro deste domingo com o governador Cláudio Castro no Palácio Laranjeiras. Já que não ficou claro se cada município terá autonomia para ter suas próprias restrições.

Regras acertadas no estado

– Escolas públicas e particulares fechadas.

– Manutenção da oferta de transportes públicos das 5h à meia-noite, de segunda a sábado, e das 7h às 23h aos domingos;

– Fiscalização do uso de máscara e álcool em gel nas estações;

– Proibição de fretamento de ônibus intermunicipais e interestaduais, exceto de transporte de trabalhadores.

– Funcionamento com metade da capacidade;

– Entrada de clientes até 21h;

– Fechamento até 23h;

– Proibido vender bebida alcoólica para clientes em pé;

– Será permitido servir em mesas de até quatro pessoas;

– Drive-thru, delivery e take-away mantidos.

– Shoppings e centros comerciais com 40% da capacidade, das 12h às 20h.

– Segue as regras dos feriados normais.