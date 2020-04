Estado confirma terceira morte por coronavírus em Rio Bonito

A Secretaria de Estado de Saúde, confirmou, nesta quinta-feira (23), a terceira morte por coronavírus em Rio Bonito. Ao todo, o município tem 15 casos confirmados da doença. A Prefeitura ainda não se pronunciou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e através da Diretoria de Vigilância em Saúde, que só confirmou as duas primeiras mortes em decorrência do novo coronavírus, no município.

Rio Bonito, que já tinha o óbito da mulher considerada a vítima mais jovem do Estado, com 32 anos, também registrou o de uma segunda mulher de 85 anos. Já o terceiro caso ainda não foi informado as características pelas autoridades.

Em apuração…