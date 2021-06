Estado confirma novo concurso para a Civil

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou nas redes sociais a relação de vagas que irão constar no novo edital para ingresso na Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com ele, serão 400 vagas para provimento imediato. Mas não divulgou a data do concurso.

As chances são para interessados nos cargos de delegado, perito criminal, perito legista e inspetor. “Os candidatos passarão pela prova de conhecimento, exame psicotécnico, exame médico e prova de capacidade física”.

Para Castro “investir na Polícia Civil é mais que gerar novas oportunidades de emprego, é expandir e capacitar cada vez mais a segurança do Estado do Rio”. A banca da seleção deve ser anunciada e contratada em breve. Com isso, as provas seguem previstas para acontecer ainda no segundo semestre deste ano.

As taxas de inscrição serão:

Auxiliar Policial de Necropsia – R$ 70 Técnico Policial de Necropsia – R$ 100 Perito Legista – R$ 200 Perito Criminal – R$ 200 Investigador Policial – R$ 100 Inspetor de Polícia – R$ 150

Escolaridade, ocupação e inicial a receber pelos profissionais

Nível Fundamental: Auxiliar de Necropsia de 3ª Classe – remuneração inicial de R$ 4.732,23Nível Médio: Técnico Policial de Necropsia de 3ª Classe – remuneração inicial de R$7.287,36Nível Médio: Investigador Policial de 3ª Classe – remuneração inicial de R$6.108,85Nível Superior: Inspetor de Polícia de 6ª Classe – remuneração inicial de R$ 6.711,29Nível Superior: Perito Legista de 3ª Classe – remuneração inicial de R$ 10.311,32Nível Superior: Perito Criminal de 3ª Classe – remuneração inicial de R$ 10.311,32

Para Perito Criminal as especialidades são: engenharia civil, engenharia mecânica e química.