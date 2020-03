Estado confirma 1º caso de transmissão local de coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirma o primeiro caso de transmissão local de coronavírus. A medida faz com que o estado passe para o nível 1 do Plano de Contingência, que prevê a disponibilidade de 206 leitos exclusivos para tratamento de casos graves de pessoas infectadas em hospitais espalhados pelas diversas regiões, incluindo unidades municipais e federais, além da rede estadual. Paciente é um homem, de 72 anos, da cidade do Rio de Janeiro. A esposa dele, de 68 anos, também testou positivo para a doença. Ambos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável.

Ao todo, são 15 casos no estado do Rio, sendo 13 na capital. Os outros dois casos confirmados foram registrados nas cidades de Niterói (1) e Barra Mansa (1).

“Este sãos os primeiros casos no estado de pacientes que não estiveram em países com transmissão comunitária. Como já havia alertado, estávamos esperando que isso acontecesse em breve. No entanto, ressalto que não há motivo para pânico”, alerta o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.



Plano de contingência

No mês passado, a SES elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar uma possível epidemia de coronavírus no Estado do Rio.

O plano tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo. Os demais níveis de acionamento (um, dois e três) são organizados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos.

O primeiro objetivo estratégico do plano de contingência é intensificar medidas de segurança para conter a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre pessoas próximas e profissionais de saúde.

Caso uma pessoa apresente sintomas e sinais de doenças respiratórias, ela será identificada imediatamente, isolada e atendida da forma como preconizam a OMS e o Ministério da Saúde.