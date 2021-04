Estado começa a imunizar os agentes da área de segurança

O Estado do Rio começa hoje (14) a imunizar agentes de segurança e salvamento que estão na ativa contra a Covid-19. Serão imunizados policiais civis (apenas no Grande Rio), militares, penais e rodoviários federais, além de bombeiros.

O grupo começa a receber as doses após o fim da vacinação dos profissionais da área de Saúde das corporações.

Para policiais, a vacinação ocorrerá exclusivamente nos batalhões da PM e unidades militares. Já para bombeiros, acontece em Guadalupe, no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, e em Campinho, onde fica a 1ª Policlínica do CBMERJ.

A ação ocorre depois da criação do Calendário Único de Vacinação, que disponibiliza unidades como postos de vacinação para atender os agentes em várias partes do Estado.

O planejamento das próximas semanas vai respeitar a logística de distribuição dos kits pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O calendário, a relação dos beneficiados e os próximos locais de vacinação serão atualizados e divulgados no decorrer da campanha.

A primeira fase da vacinação é destinada a agentes com mais de 50 anos, e a imunização das forças de segurança ocorrerá exclusivamente nos batalhões da PM e outras unidades militares, de modo que não interfira no andamento da vacinação da população. A previsão é que sejam disponibilizados cerca de 20 postos de vacinação, que funcionarão das 9h às 16h. Calendário: 14 de abril – agentes com idade de 56 anos ou mais; 15 de abril – agentes com idade entre 52 e 55 anos; 16 de abril – agentes com 51 anos.

No caso do Corpo de Bombeiros, até sexta-feira (16), cerca de 1.200 doses serão aplicadas em dois polos de vacinação montados pela corporação: um em Guadalupe, onde fica o Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, e outro em Campinho, onde fica a 1ª Policlínica do CBMERJ, ambos na Zona Norte do Rio. O atendimento será de 9h às 16h.