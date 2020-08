Estado autoriza a abertura de pontos e locais turísticos

Em decreto, publicado no Diário Oficial dessa quarta-feira (12), o governador Wilson Witzel autorizou a abertura de pontos e locais de interesse turísticos no estado, com a limitação de 50% da capacidade de lotação. Também foi liberado o funcionamento, em horário integral de agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas.

Outra medida incluída no decreto é a autorização para a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festa, nas regiões de estado onde foi verificado baixo risco de propagação do novo coronavírus. De acordo com o decreto, a liberação vale para as regiões Metropolitana I, Metropolitana II, Centro Sul, Médio Paraíba e Norte, e os estabelecimentos terão que assegurar alguma contenção ao acesso para que seja respeitado o limite de um terço da capacidade total do local, com no máximo 500 pessoas.

As atividades presenciais em cursos nas regiões com baixo risco de contágio também foram autorizadas. Para elaborar as novas medidas, o Governo do Estado se baseou no Pacto Covid, que fundamenta a adoção de ações em relação à flexibilização ou restrição de atividades econômicas e sociais. A nota técnica é emitida quinzenalmente, com atualização e detalhamento dos indicadores do painel, no Diário Oficial do Estado.