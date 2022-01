Estado atrasa salários no Hospital Azevedo Lima

Em ano eleitoral, o governador Cláudio Castro (PL) anunciou o aumento de 13,05% dos salários de servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. Mas, nem todos comemoram. Os funcionários terceirizados do Hospital Estadual Azevedo Lima, única emergência de alta complexidade em Niterói,. denunciaram ao jornal A TRIBUNA que o pagamento de dezembro, sem previsão para sair. Os trabalhadores acrescentam que estão com férias vencidas e suspensas e que não há diálogo com a direção do hospital.

Temendo retaliações, os técnicos de enfermagem, enfermeiros e técnicos administrativos, além de auxiliares de serviços gerais, preferiram não se identificar para esta reportagem.

Um técnico em enfermagem informou que tem gente com quase quatro férias vencidas. “Agora começou atrasar o pagamento. Sendo que já foi feito repasse pela secretária de saúde. Estou indignado com esta situação”, desabafou.

Já uma enfermeira reclamou que além do pagamento em atraso o risco de contaminação na unidade está preocupando os trabalhadores. “Nós funcionários do Azevedo Lima estamos sem pagamento, o RH informou que não tem previsão de repasse, mas os outros hospitais geridos por organizações sociais já até pagaram os funcionários. Estamos com um monte de colegas afastados por Covid-19., nos expondo e é isso que recebemos em troca”, esbravejou.

O Heal foi questionado sobre essas questões e informou que o pagamento sairá nesta sexta-feira, dia 14. Sobre as férias houve suspensão por conta da Covid, mas em todo o estado. Já está totalmente regularizada a questão das férias. Já em relação a falta de diálogo com a direção a direção confirma que isso não procede e as portas estão sempre abertas e reuniões com as coordenações são diárias. Sobre a questão do risco de contaminação o Heal também afirma que não procede. Todos os profissionais positivados estão afastados por atestado médico e são mais de 20 no momento.