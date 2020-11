Estado atinge 22.539 óbitos de Covid-19 com 91 mortes a mais num intervalo de 24 horas

O estado atingiu hoje 22.539 óbitos e 352.760 casos confirmados de Covid-19, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em relação à sexta-feira (27) foram 91 óbitos registrados a mais e 5.412 casos.

Depois de um dia de queda na média móvel de casos, o Rio voltou a demonstrar crescimento nesse indicador, passando para 2.211 casos confirmados por dia, em média, na última semana. Foram dez dias de aumento na média móvel de casos, um dia de queda, e um novo crescimento hoje.

Em relação à média móvel de mortes, de acordo com a SES, o Rio passou a somar 81 óbitos por dia, em média, nos últimos sete dias, já que estava em 72 mortos a cada 24 horas. A ocupação de leitos chegou também na rede SUS a 93% nesse sábado nas enfermarias, que superou os anteriores 70%.

No mais recente informe da SES, a fila por um leito no estado do Rio já tem 358 pacientes, sendo que 151 aguardam por um lugar em Centros de Terapia Intensiva (CTI).