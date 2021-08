Estado antecipa salário para os servidores públicos

Na próxima sexta-feira (6), 463.929 servidores ativos, inativos e pensionistas vão receber antecipadamente os salários de julho, em um total de R$ 1,84 bilhão no valor líquido da folha de pagamento. O governador Cláudio Castro garantiu que os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro esta é a 9ª vez que o pagamento é feito de forma antecipada, antes do décimo dia útil, conforme prevê o calendário oficial. “O pagamento antecipado dos salários é resultado da boa gestão dos recursos públicos. É nosso compromisso valorizar o funcionalismo”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Nesse mês o pagamento estará sendo realizado no 5º dia útil do mês. “A antecipação do pagamento do funcionalismo é resultado de um trabalho realizado com responsabilidade fiscal”, garantiu Nelson Rocha, secretário de Estado de Fazenda.