Estações de Tratamento de Água terão obra de interligação

Um evento para representantes públicos de Maricá foi realizado na manhã desta terça-feira (22) pela Águas do Rio e a Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar). Na pauta, os projetos voltados aos recursos hídricos existentes na cidade e o aumento da demanda de água para abastecimento.

O diretor-superintendente da Águas do Rio na região, Sérgio Braga, apresentou os investimentos previstos para serem aplicados na recuperação, melhoria e ampliação dos sistemas de água e esgoto no município. “Nos próximos 5 anos, estão previstos mais de R$ 255 milhões nas obras de saneamento. E dentro dessa perspectiva, ainda este ano, vamos levar 120 litros de água por segundo para o 1º distrito de Maricá. Isso será possível com a obra de interligação da ETA – Estação de Tratamento de Água – Ponta Negra até a ETA Maricá”, esclarece.

Rafael Fendrich, diretor-executivo da concessionária, deu mais detalhes desse investimento. “Maricá possui grandes desafios, como fontes alternativas de água, estiagem na bacia do Rio Ubatiba, déficit de redes de distribuição de água e reduzida capacidade de reservação, que estão sendo estudados para buscarmos as melhores soluções para o abastecimento da cidade. Por isso, neste primeiro semestre de 2022, iremos iniciar a obra de 11 quilômetros de adutora entre a ETA Ponta Negra e a ETA Maricá, que beneficiará mais de 30 mil pessoas da região”, ressalta Fendrich.

Durante o encontro, a presidente da Sanemar, Rita Rocha, mostrou as ações de esgotamento sanitário que serão realizadas na cidade. “Falar de esgoto é falar da água. Por isso, temos uma série de projetos que estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população. No dia 15 de março, entregamos a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pedreiras e, em junho, será inaugurada da ETE Araçatiba”, revela.

O professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Paulo Canedo, também apresentou os resultados do Plano de Segurança Hídrica da região. “Apesar do plano completo estar previsto para ser finalizado em abril deste ano, identificamos a possibilidade de poços em dois pontos nos 1º e 2º distritos, que se a perfuração for de mais de 50 metros, estima-se que a produção possa ser dobrada”, informa Canedo.

Encerrando o evento, o prefeito, Fabiano Horta, enfatizou a importância do uso racional da água. “Precisamos ter esse olhar de atenção para esse bem tão essencial. É fundamental que o cuidado e o uso consciente da água sejam aplicados em nossas micro ações. Temos que pensar no bem coletivo para prosperarmos no futuro”, conclui o prefeito.

Para marcar o Dia Mundial Água a concessionária também realizou, hoje, uma apresentação de teatro na Escola Municipal Reginaldo Domingues dos Santos, em Ponta Negra, para crianças do ensino fundamental. A iniciativa abordou temas relacionados aos recursos naturais e a importância da preservação ambiental.