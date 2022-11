Estacionamento rotativo será ampliado para compras de Natal

Novas vagas de estacionamento rotativo serão instituídas entre os dias 28 de novembro e 7 de janeiro no Centro e em Icaraí, para atender à alta demanda de consumidores durante as compras de Natal nas regiões comerciais mais movimentadas da cidade. A medida, publicada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade no Diário Oficial de sexta-feira, 25, autoriza o estacionamento em trechos de vias especificadas de segunda a sexta, das 7h às 20h e aos sábados, das 7h às 14h, limitado ao máximo de dois períodos de duas horas por veículo.

Centro

No Centro será permitido estacionar na Avenida Ernani do Amaral Peixoto entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Visconde Sepetiba, na faixa da esquerda, sem obstruir a ciclovia. Na Rua Barão do Amazonas haverá estacionamento nos dois lados da via entre as ruas Marquês de Caxias e São João e do lado esquerdo entre as ruas São João e São Pedro. Na Rua Luiz Leopoldo Fernandes os motoristas poderão estacionar no lado esquerdo entre as ruas São Pedro e Coronel Gomes Machado.

Na Rua São João ficará permitido estacionar na faixa da direita entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco. Também será permitido estacionar na faixa da direita na Rua Visconde de Itaboraí entre as ruas São João e Dr. Fróes da Cruz. Já na Rua Maestro Felício Toledo será permitido estacionar no lado direito da via entre as ruas Coronel Gomes Machado e São João. Na Rua Visconde de Sepetiba será permitido estacionar nos dois lados da via entre as Ruas São Pedro e Marechal Deodoro. Na Rua Almirante Teffé será permitido estacionar no lado direito, entre as ruas Aurelino Leal e Quinze de novembro.

Icaraí

Em Icaraí, a Rua Ator Paulo Gustavo terá estacionamento permitido nos dois lados em dois trechos: entre as ruas Álvares de Azevedo e Mariz e Barros e entre a Rua Comendador Queiroz e a Avenida Almirante Ary Parreiras. Na Rua General Pereira da Silva será permitido estacionar no lado esquerdo entre as ruas Gavião Peixoto e Tavares de Macedo e dos dois lados da via entre a Rua Tavares de Macedo e a Praia de Icaraí.

Na Rua Tavares de Macedo será permitido estacionar no lado direito da via entre as ruas Otávio Carneiro e Lopes Trovão. Já na Rua Presidente Backer, os motoristas poderão estacionar entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo, em ambos os lados de circulação da via. Por fim, será permitido estacionar na Rua Lopes Trovão em ambos os lados entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo.

Foto: Vítor d’Avila