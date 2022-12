Estacionamento rotativo fica mais caro em Niterói

A tarifa do sistema rotativo de vagas na cidade de Niterói, em vigor nos bairros de São Domingos, Icaraí, Jardim Icaraí, Santa Rosa, Centro, São Francisco e Charitas vai ficar mais cara a partir da próxima quinta-feira (1º). O estacionamento passará de R$3,50 para R$4, no período de duas horas.

O serviço é gerido pela empresa Niterói Rotativo. O anúncio do aumento da tarifa foi feito logo após a ampliação da oferta de vagas para o período de final de ano, que entrou em vigor na última segunda-feira (28). As medidas dividiram a opinião dos motoristas, como Leandro Couto, que faz corridas por aplicativo.

“Tem gente que larga o carro e vai para o Rio de Janeiro e atrapalha muito. Agora a cobrança de R$ 4 por período é ridícula. A cobrança é muito cara. Tem gente que vem, larga o carro o dia inteiro e atrapalha o próximo, principalmente num centro urbano”, afirmou o motorista.

Leandro apontou pontos positivos e negativos da medida – Foto: Vítor d’Avila

Em vias como a Rua Tavares de Macedo, em Icaraí, onde já há estacionamento no lado esquerdo, foi implantada uma faixa provisória no lado direito. Também motorista de aplicativo, Mussolini Rocha demonstrou preocupação com o trânsito que poderá se formar em momentos de embarque e desembarque de passageiros, por exemplo.

“Passo bastante por aqui. Para pegar passageiro vai ficar um pouco complicado porque as vias são estreitas. Já tem o estacionamento na esquerda, colocando na direita vai ficar muito complicado. Em algumas ruas já é assim, com estacionamento dos dois lados, e fica um pouco complicado. Por outro lado, é bom porque aumenta o número de vagas para estacionar”, disse.

Prefeitura justifica aumento

O Município afirmou que o serviço foi reajustado após sete anos sem aumento. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), responsável pelo contrato de concessão, reforçou que desde 2015 não havia reajuste na tarifa. A Secretaria informou que, de acordo com o contrato de concessão, o reajuste é anual com base no IGPM-MP/FGV (Índice Geral de Preço de Mercado).

Dessa forma, o município estaria levando em conta os anos de 2015 a 2019, dos 7 anos sem aumento do valor, excluindo os dois anos de pandemia (2020 e 2021). De acordo com o índice de reajuste, o valor reajustado seria de R$ 4,39, porém a Prefeitura de Niterói afirmou ter fixado o valor em R$ 4 para facilitar a utilização e o pagamento pelo usuário.

Cada período estacionado custa R$ 3,50 e vai passar para R$ 4 – Foto: Vítor d’Avila

Vagas extras para o final de ano

CENTRO:

-Avenida Ernani do Amaral Peixoto, entre as ruas Rio Branco e Visconde de Uruguai (Enel);

-Avenida Ernani do Amaral Peixoto, entre as ruas Visconde Uruguai e Maestro Felício Toledo (Bradesco);

-Avenida Ernani do Amaral Peixoto, entre as ruas Maestro Felício Toledo e Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro (Caixa Econômica);

-Avenida Ernani do Amaral Peixoto, entre as Ruas Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Visconde de Sepetiba (Banco do Brasil);

-Rua Barão do Amazonas, entre as ruas São Pedro e São João (Igreja de São João), lado esquerdo de circulação;

-Rua Barão do Amazonas, entre as ruas marques de Caxias e Marechal Deodoro, lado direito de circulação (Adventure);

-Rua Barão do Amazonas, entre as ruas Marechal Deodoro e São João, lado direito de circulação (Dimel);

-Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, entre as ruas São Pedro r Coronel Gomes Machado (Faculdade Cândido Mendes), lado esquerdo de circulação;

-Rua Manoel de Abreu, lado direito de circulação;

-Rua São João, entre as ruas Barão do Amazonas e Visconde de Itaboraí (Auto Escola), lado direito de circulação;

-Rua São João, entre as ruas Visconde de Sepetiba e Barão do Amazonas, lado direito de circulação (lateral da Igreja);

-Rua Visconde de Itaboraí, entre as ruas Marques de Caxias e Marechal Deodoro, lado direito de circulação (Casa Magalhães);

-Rua Visconde de Itaboraí, entre as ruas Marechal Deodoro e São João, lado direito de PAGE 5 circulação (Pneu São Jorge);

-Rua Visconde Itaboraí, entre as ruas Saldanha Marinho e Fróes da Cruz, lado direito de circulação;

-Rua Visconde de Itaboraí, entre as ruas Saldanha Marinho e Marques de Caxias, lado direito de circulação;

-Rua Visconde de Sepetiba, entre as ruas Marechal Deodoro e São João (Padaria);

-Rua Visconde de Sepetiba, entre as ruas São João e São Pedro (Zambrotti);

-Rua Maestro Felício Toledo, entre as ruas São Pedro e São João, lado direito de circulação;

Rua Maestro Felício Toledo, entre as ruas Coronel Gomes Machado e São Pedro, lado direito de circulação;

-Rua São João, entre as ruas Visconde de Itaboraí e Visconde do Uruguai, lado direito de circulação;

-Rua São João, entre as ruas Visconde de Uruguai e Visconde do Rio Branco, lado direito de circulação;

-Rua Almirante Teffé, entre as Ruas Aurelino Leal e XV de Novembro (Flor do Rink).

ICARAI:

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Belizário Augusto e |Oswaldo Cruz, lado direito de

circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruías Comendador Queiroz e Avenida Ary Parreiras,

lado esquerdo de circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Oswaldo Cruz e Mariz e Barros, lado direito de circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Otávio Carneiro e Belizário Augusto, lado direito de circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva, lado direito de circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas General Pereira da Silva e Presidente Backer, lado direito de circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, lado direito de circulação;

-Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Lopes Trovão e Otavio carneiro, lado direito de circulação;

-Rua General Pereira da Silva, entre as ruas Gavião Peixoto e Dr. Tavares de Macedo, lado esquerdo de circulação;

-Rua General Pereira da Silva, entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí), lado direito de circulação;

-Rua Presidente Backer, entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo, lado esquerdo de circulação;

-Rua General Pereira da Silva, entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo, lado direito de circulação;

-Rua Lopes Trovão, entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo;

-Rua Dr. Tavares de Macedo, entre as ruas Otávio Carneiro e Lopes Trovão, lado direito de circulação;