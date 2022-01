Estação de tratamento de água de Itaboraí passa por melhorias

Diversas melhorias estão sendo realizadas neste mês na principal Estação de Tratamento de Água de Itaboraí, a ETA Porto das Caixas. Com previsão de conclusão para fevereiro, a ação vai otimizar o fornecimento de água para cerca de 8 mil pessoas na região central do município, em bairros como Nova Cidade e Jardim Imperial.

Entre as principais intervenções, a concessionária está efetuando a instalação de bomba, substituição de painéis elétricos e a limpeza do reservatório de reuso para colocá-lo em operação.

A ETA de Porto das Caixas passa por processos periódicos de lavagem dos filtros e a água utilizada é descartada na rede de drenagem pluvial. Ao colocar em operação o reservatório de reuso, essa água será reaproveitada, como explica o diretor executivo da Águas do Rio na região, Rafael Fendrich. “Quando concluirmos as melhorias que estamos desenvolvendo na estação, a água utilizada na limpeza diária dos 16 filtros retornará para o tratamento. Serão aproximadamente 1,6 milhão de litros reutilizados no tratamento”.

Para distribuir a quantidade que será produzida a mais, a partir dessa adequação do sistema, Águas do Rio vai aumentar a capacidade de bombeamento, com a instalação complementar de uma bomba e a substituição dos painéis elétricos e quadros de comando.

De acordo com o coordenador de Operações da Águas do Rio, Claudinei Dumke, esta é uma primeira etapa de muitas outras iniciativas que a empresa vai fazer no município. “Todas as nossas unidades estão passando por melhorias e a ETA Porto das Caixas, que abastece 66% da população da cidade, é uma delas, onde estamos trabalhando focados em proporcionar um abastecimento constante, eficiente e seguro para os moradores da região”, ressalta Dumke.