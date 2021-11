Estabelecimentos são multados por descarte irregular de lixo

Dois estabelecimentos foram multados por descarte de lixo em horário irregular em São Gonçalo. A cidade mantém uma rotina de fiscalização com a ajuda da campanha ‘Limpa São Gonçalo’ que tem o apoio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Meio Ambiente.

Logo no começo da ronda no bairro Rocha, os fiscais flagraram o funcionário de um restaurante depositando sacos de lixo no canteiro principal da Avenida Jornalista Roberto Marinho fora do horário de coleta. Por conta das infrações, o estabelecimento foi autuado em 20 Ufisg (R$758,80). Em caso de reincidência, a multa será dobrada.

Uma casa de repouso no bairro Neves, que já tinha sido notificada anteriormente, voltou a ser flagrada descartando lixo hospitalar de forma irregular e fora do horário de coleta. Dessa vez, o estabelecimento que fica na Rua Cônego Goulart, foi multado em 30 Ufisg (R$ 1.138,20).

A campanha “Limpa São Gonçalo” começou atuando de forma educativa, com o intuito de conscientizar a população; e, em caráter permanente, os infratores que insistirem na prática ilegal serão punidos em operações de repressão ao descarte irregular e lixões clandestinos pelas equipes de fiscalização. As multas diárias podem ultrapassar o valor de R$ 500. As denúncias podem ser feitas através do telefone 0800 031 1511.