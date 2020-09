Esquenta o corpo a corpo dos candidatos a prefeito com a população de Niterói

Iniciada no último domingo (27), a campanha eleitoral ganha cada dia mais vulto pelas ruas de Niterói. Ainda sob os cuidados exigidos pela pandemia ainda existente, os prefeitáveis niteroienses têm a difícil missão de acalorar o contato com a população e, ao mesmo tempo, obedecer à determinação das autoridades sanitárias e do TRE de não provocar a tão perigosa aglomeração. Alguns dos postulantes mantêm o ritmo moderado de agenda, dividindo-se entre a interatividade on-line e reuniões em pequenos grupos, além de caminhadas pelas ruas sem divulgação prévia.

Caminhando com o prefeito

Axel Grael (PDT) caminhou pelo Centro, durante o horário de almoço, ao lado do prefeito Rodrigo Neves (PDT), terminando o trajeto no tradicional restaurante Caneco Gelado do Mário, no mesmo bairro. Cumprimentaram apoiadores, cumprindo os protocolos de distanciamento social, e ouviram as demandas da população. Aos eleitores, o prefeitável relembrou as melhorias feitas na região nos últimos oito anos, como a ampliação da Avenida Marquês do Paraná.

“A obra da Marquês é emblemática. Era uma demanda antiga da população e nós tiramos do papel. Implantamos uma nova ciclovia, interligando as avenidas Amaral Peixoto e Roberto Silveira. Isso estimula o uso do transporte sustentável e ainda ajuda a diminuir o trânsito na cidade. Assim como o Bicicletário Arariboia, projeto de Rodrigo do qual participei e me orgulho muito”, lembrou.

Ele ainda anunciou que tem como proposta de governo a requalificação urbana do Centro, trazendo ainda mais melhorias para essa região. “Trata-se de uma importante porta de entrada da nossa cidade. Firmo aqui o meu compromisso de implantar uma nova iluminação, calçadas adequadas e um novo paisagismo. Queremos também incentivar a ocupação habitacional”, prometeu.

Felipe Peixoto com o vice, Bruno Lessa

Modernizar para atrair empresas

Já o terceiro dia de campanha de Felipe Peixoto (PSD) começou com um encontro na Igreja Celeiro Santo, em Icaraí, seguido de uma caminhada pelo Centro que terminou na Gruta de Santo Antônio, tradicional restaurante de gastronomia lusitana, onde almoçou com Sergio Artur, presidente do PSDB Niterói. À noite, o prefeitável – sempre acompanhado de seu vice, Bruno Lessa (DEM) – interagiu com pedestres na esquina das ruas Moreira César e Lopes Trovão, seu ponto tradicional de panfletagem e corpo a corpo com eleitores.

“A Moreira Cesar é um grande polo econômico, e o nosso objetivo é modernizar e atrair novas empresas para a geração de empregos. Essa rua tem grande importância econômica para Niterói. A atual administração tentou, mas não conseguiu revitalizar a área. Eu firmo um compromisso com o povo niteroiense de cuidar não só da Moreira, mas de todas as ruas de nossa cidade. Não iremos fazer obras de embelezamento, mas sim de infraestrutura”, assegurou Felipe.

A terça-feira terminou com a participação de Felipe em uma live nas redes sociais da Associação Assistencial dos Comerciantes Ambulantes do Município de Niterói (Acanit), em que pôde expor suas perspectivas para o comércio ambulante da cidade. Com mediação de Duda Drumond, bacharel em Segurança Pública e extensionista da Universidade Federal Fluminense (UFF), o encontro virtual contou com o presidente da entidade, Fernando Carvalho, que alertou para pontos que a nova administração niteroiense terá que avaliar.

Deuler da Rocha

Sugestões do povo viram propostas

Por sua vez, o candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Social Liberal (PSL), Deuler da Rocha, participou de uma live produzida pelo deputado federal Otoni de Paula (PSC) em sua página oficial do Facebook. Durante a conversa, explicou que as conversas com a população niteroiense têm rendido propostas de governo.

“Temos 16 projetos que não foram criados por mim ou nossa equipe, mas surgiram diretamente de sugestões dos moradores, que vivem o dia a dia da cidade. Eles terão em nosso governo um ‘síndico’ em cada bairro, que irá ao local para solucionar estes problemas. E vamos reduzir as secretarias, que são quase 60, em simbólicas 17”, disse Deuler.

Perguntado pelo deputado sobre o que representa ser candidato do partido que elegeu Bolsonaro e a polêmica envolvendo os ataques de outros grupos de direita à sua campanha, Deuler foi enfático: “Tenho uma honra enorme em estar na sigla e é normal que outros partidos também queiram agrupar em seu bloco a imagem do nosso presidente. O que discordo é essa divisão da direita, o que é uma irracionalidade. Não queremos embate, e sim apresentar propostas e soluções para os moradores de Niterói”, finalizou.