Esquema operacional para Réveillon é anunciado pela prefeitura de Niterói

Um esquema especial operacional para garantir a tranquilidade de quem vai passar a virada de ano na cidade foi montado. Sem a tradicional queima de fogos na Praia de Icaraí, o município quer estimular a permanência dos moradores em seus bairros colocando 10 pontos de fogos de baixo estampido em pontos específicos da Zona Norte, Sul e Região Oceânica. Mais de mil profissionais dos mais diversos órgãos municipais estarão envolvidos na organização do Réveillon em Niterói.

Tradicionalmente fechada ao trânsito, neste ano a Praia de Icaraí contará com um fluxo normal de veículos. A população deve ficar atenta às mudanças de horários de estacionamento nas vias. Para quem for se deslocar, a Prefeitura recomenda a utilização de transporte público. A Defesa Civil do município montou um esquema especial para atendimento de emergências.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) elaborou um esquema especial de trânsito para organizar a circulação de veículos nos bairros e locais específicos para estacionamentos. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) estará nas ruas no dia 31 com mais de 250 guardas municipais e agentes da Seop garantindo o ordenamento público.

O esquema operacional contará ainda com o apoio dos seguintes órgãos públicos: Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten), Defesa Civil, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Saúde .

A queima de fogos acontecerá nos seguintes locais: Barreto (ETE do Barreto); Vila Ipiranga/ Fonseca/Engenhoca (Escola Municipal Marilza Medina); Caramujo (Parque Esportivo e Social); Santa Rosa (Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora); Ingá (Macquinho / Morro do Palácio); Morro do Cavalão (Reservatório); Jurujuba (Forte do Pico); Badu/Pendotiba (Reservatório); Camboinhas (Caixa D´água) e Piratininga (Morro da Peça).

“Este ano temos um diferencial. A Prefeitura está tendo todos os cuidados dentro do Novo Normal. Vamos levar os fogos até os bairros para estimular que as pessoas façam pequenas comemorações em suas casas ou na vizinhança. Os fogos estarão em pontos de elevação. Nossa principal orientação é celebre em sua casa”, diz o secretário de Ordem Pública Paulo Henrique de Moraes.

Os agentes públicos contarão com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) que conta com 522 câmeras monitorando a cidade 24 horas. Agentes de todos os órgãos públicos estarão baseados no local para maior acompanhamento da cidade e possibilidade de ações rápidas caso seja necessário. Uma base de apoio operacional será montada ainda, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, para apoiar os órgãos públicos.

NitTrans – Durante a virada do ano, operadores da NitTrans estarão posicionados em pontos estratégicos da cidade para garantir a ordem no trânsito. Também haverá interdição e proibição de estacionamento.

Será proibido estacionar a partir das 22h desta quinta-feira, dia 30, até às 8h do dia 1º de janeiro em toda a extensão da Praia de Icaraí e da Praia das Flechas, compreendendo o trecho entre a Estrada da Fróes e a Rua Dr. Paulo Alves. No dia 31, sexta-feira, será proibido estacionar na Avenida Quintino Bocaiúva, no trecho compreendido entre as Avenidas Presidente Roosevelt e Rui Barbosa, e na Avenida Prof. Silvio Picanço, entre a Av. Rui Barbosa e R. Juiz Alberto Nader, em Charitas, das 8h às 21h.

Serão implantadas duas faixas reversíveis em direção a São Francisco na Avenida Roberto Silveira das 17h às 22h no dia 31. A montagem da faixa reversível poderá ser reduzida para uma faixa ou mesmo suspensa de acordo com o fluxo de veículos.

Ao todo, 50 operadores de trânsito estarão distribuídos pelas principais vias da cidade e na reversível montada na Avenida Roberto Silveira. Também haverá um operador em cada ponto de queima de fogos, a fim de garantir a fluidez do trânsito na virada do ano.

Além da disposição dos operadores em pontos estratégicos, haverá reforço na orientação do trânsito nas orlas das Praias de Piratininga, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, São Francisco e Charitas.

Clin – A Companhia de Limpeza Urbana (Clin) organizou um esquema especial de limpeza das vias públicas e praias para o dia primeiro de janeiro de 2022 em locais como praias e pontos que possam ter concentração de pessoas que irão assistir de longe as queimas de fogos. A operação será iniciada às 6 horas de sábado com uma equipe de aproximadamente 700 funcionários.

“Mesmo não tendo a festa de Réveillon organizada pela Prefeitura de Niterói, a Companhia terá um plantão especial para o primeiro dia do ano. As equipes estão preparadas com equipamentos para atuar em vários pontos da cidade. O nosso compromisso é em manter a cidade limpa e bem conservada”, destaca o presidente da Clin, Luiz Fróes.

As equipes deverão se concentrar nas praias oceânicas e da baía de Guanabara, além dos onze pontos que estão previstos para ocorrer queima de fogos.

Para auxiliar o trabalho das equipes da Clin, a empresa vai utilizar diversos equipamentos específicos que agilizam o trabalho de limpeza. Foram disponibilizados para a operação, mais de 100 contêineres e um total de 70 equipamentos, entre caminhões basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras e bob-cat (tratorzinho), além de pipas d’água, utilizando água de reuso para lavagens com desodorizador de eucalipto.

O horário da coleta foi antecipado no dia 31 para às 14h nos bairros do Centro, Charitas, Ponta D’Areia, São Lourenço, Bairro de Fátima, Morro do Estado, São Domingos, Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, Icaraí, Santa Rosa, Pé Pequeno, Vital Brazil, Ilha da Conceição, Jurujuba e Alameda São Boaventura. No dia primeiro, a coleta será em horário normal.

Defesa Civil – Como parte do planejamento da PMN para o Réveillon 2021, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia (SMDCG), em parceria com a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadã, montará uma estrutura de comunicação de emergência a fim de garantir a troca de informação entre os órgãos envolvidos no evento.

Serão montadas 4 bases de radiotransmissão: no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil (estação base), além do CISP/CCO, SAMU e no posto avançado, montado na Praça Getúlio Vargas. A utilização dos radioamadores nas operações de Defesa Civil está prevista na Lei Federal 12.608 (Estatuto de Proteção e Defesa Civil).

A parceria entre a Defesa Civil de Niterói e os Radioamadores se iniciou em 2015 a partir da inauguração de uma estação rádio-base no Centro de Monitoramento e Operações da secretaria, que conta com prefixo exclusivo para as comunicações que envolvam assuntos de proteção e defesa civil tanto em eventos de grande porte quanto em situações de emergência.