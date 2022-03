Esquema especial de trânsito para o “Festival Vermelho – Floresce a Esperança”

A NitTrans divulgou no Diário Oficial desse sábado (26) o esquema especial de trânsito e controle e operação de veículos para a realização do Festival Vermelho, no Centro da cidade.

Em caso de manifestação e algum tipo de confusão nos arredores do local do evento a NitTrans divulgou um mapa com alternativas de desvios, como por exemplo, contramão na Rua Marquês de Caxias com parte de desvio para veículos leves e pesados.

Operadores de trânsito, que serão 15, vão ficar estrategicamente posicionados em determinados pontos do Centro, como por exemplo, na Rua Professor Plínio Leite, Avenida Visconde do Rio Branco e Rua Marquês de Caxias.

Ao lado da entrada do Teatro Popular serão implantadas 10 vagas de táxis, e quem for ao festival de carro poderá estacionar no pátio do antigo Carrefour, no Bay Market além das vagas rotativas na região. Não será permitido o estacionamento nas ruas de acesso ao teatro Popular e nem do Termina Rodoviário.