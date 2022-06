Esquema especial de trânsito em Niterói para o feriado de Corpus Christi

Em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, uma das principais ruas de Niterói, a mesma que receberá o tapete de sal, ficará interditada e outras vão contar com um esquema especial de trânsito. A operação acontece entre quarta-feira (15) e quinta-feira.

Segundo a NitTrans, para garantir a fluidez do trânsito, 20 operadores de trânsito estarão posicionados ao longo da Av. Ernani do Amaral Peixoto e nas ruas transversais do entorno. Também serão disponibilizados quatro veículos de moto e carro patrulha e dois reboques.

É importante ressaltar que, será proibido estacionar na Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão, e na Av. Ernani do Amaral Peixoto, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e Av. Visconde do Rio Branco entre as 22h desta quarta-feira até às 20h de quinta-feira.

Entre 00h e 20h de quinta-feira, a Rua Evaristo da Veiga terá sua mão invertida. Assim, seu fluxo passará a seguir saindo da Av. Ernani do Amaral Peixoto em direção a Rua Coronel Gomes Machado.

O trânsito será interditado, entre 00h e 20h de quinta-feira, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e Av. Visconde do Rio Branco.

Também haverá interdição, entre 00h e 20h de quinta, nas ruas Visconde de Uruguai, Maestro Felício Toledo, Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Visconde de Sepetiba, entre as ruas da Conceição e Coronel Gomes Machado.