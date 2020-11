Esquema de fraudes pode ter desviado R$ 1 milhão dos Correios

Um esquema de fraudes investigado pela Polícia Federal do Rio pode ter desviado dos Correios o valor exorbitante de R$ 1 milhão. Agora pela manhã a PF deflagra a Operação Replicante que combate a ação criminosa em que encomendas eram desviadas dos seus destinos. São cerca de 50 agentes com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão na capital do estado. As ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio, fruto de investigações iniciadas em janeiro de 2019.

O sistema possuía até mesmo um grupo de WhatsApp chamado “Empresas e negócios”. Nele os envolvidos na ilegalidade tratavam das fraudes e as vendas dos artigos desviados. Os acusados trocavam etiquetas verdadeiras, que continham os dados da entrega, por etiquetas falsas. Empregados dos Correios usavam falsas identificações e colocavam os membros do grupo criminoso como destinatários de encomendas pré escolhidas dentro da unidade postal. Assim, as encomendas aparentemente desapareciam do fluxo postal. Para dar a falsa veracidade as etiquetas, o grupo usava números de postagens já utilizados. No final, as encomendas eram entregues de forma normal pelos carteiros que, aparentemente, não participavam do esquema criminoso.

De acordo com a PF, os funcionários trabalhavam no Centro de Distribuição dos Correios em Benfica, onde funciona o maior centro de distribuição de encomendas do Rio. As encomendas selecionadas eram de alto valor, como celulares e eletrônicos em geral. Segundo a PF, os Correios prestaram apoio as investigações. Os investigados responderão pelos crimes de Organização Criminosa e Peculato, além de outros que possam surgir no decorrer das investigações. Os mandados estão sendo cumpridos nos bairros de Bento Ribeiro, Campinho, Coelho Neto, Engenho da Rainha, Madureira, Piedade e Tomás Coelho, além do Centro de Distribuição dos Correios em Benfica, no Rio.