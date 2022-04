Morre esposa do vice-prefeito de São Gonçalo

Solange Gevu, esposa do vice-prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevu, faleceu na madrugada desta sexta-feira. Ela estava internada no Hospital Santa Marta, em Niterói. Solange deixa o marido, Sérgio Gevú e dois filhos, Juliana e Eduardo.

Nas redes sociais, Gevu publicou uma nota se despedindo da esposa. “Minha Solange vinha travando essa batalha tem certo tempo, guerreira como sempre foi resistiu sem demonstrar fraqueza até não aguentar mais, porem essa doença que é tão cruel, no final acabou levando a melhor. Uma esposa mais que maravilhosa e uma mãe melhor ainda, nesse momento apesar de sabermos que ela está em um lugar melhor, fica a tristeza e a saudade, não só nossa que somos familiares, mas de todos que amavam e conheciam a Solange.”

Ela será velada a partir das 8h, deste sábado (2), no Cemitério São Gonçalo, no Camarão, irá ocorrer até as 14h. Depois seguirá para ser cremado, no Rio.