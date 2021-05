Esposa de fotógrafo assassinado por traficantes presta depoimento

Presta depoimento, na tarde desta quarta-feira (19), a esposa do fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, morto no último sábado (15), por traficantes da Comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. Ela está sendo ouvida pela equipe de investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Ela chegou pouco antes das 14h30 à sede da especializada e se encaminhou direto à sala da equipe de investigação responsável pelo caso. Até o momento, não foi divulgado se ela foi intimada ou se compareceu por volta de própria.

Thiago foi assassinado no último sábado – Foto: Reprodução

Circulou nas redes sociais um áudio, atribuído a ela, que seria destinado a familiares momentos após o assassinato de Thiago. O marido teria ido ao lado de fora da casa onde morava com a esposa para pedir que traficantes, que estavam na frente do imóvel, fizessem menos barulho.

A esposa de Thiago esteve na DHNSG acompanhada de uma outra mulher, que preferiu não se identificar. Sem dar maiores declarações, limitou-se a dizer: “o que era para ser falado, já foi falado”. Ela deixou a delegacia por volta de 15h45.