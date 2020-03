Esposa da primeira vítima fatal da Covid-19, tem alta hospitalar

A esposa do paciente niteroiense de 69, que veio a óbito pelo Covid-19 no hospital Icaraí, que também esteve internada na UTI do mesmo hospital, recebeu alta e já está em casa.

A notícia foi dada hoje à noite pelo prefeito Rodrigo Neves. O prefeito informou ainda, que no momento, as redes hospitalar privada e pública, não estão sobrecarregadas com casos do covid-19, devido as medidas de isolamento social impostas pelo prefeitura e que não há relatos de casos graves, estando a cidade estabilizada com dez casos confirmados e 190 suspeitos, ressaltando que a cidade do Rio de Janeiro não tomou as medidas como Niteroi, e por isso teve um aumento de mais de 200% dos casos.