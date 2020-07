Esportes de praia voltam ser permitidos a partir de quarta-feira

Em sua live realizada no Gabinete de Crise nesta segunda-feira (27), o prefeito de Niterói Rodrigo Neves anunciou que estarão liberadas, a partir de quarta-feira (29), quatro práticas esportivas nas praias: voo solo de parapanting, canoa havaiana, vôlei de praia e futevôlei.

“Essa práticas esportivas serão permitidas com critérios de funcionamento e protocolos já orientados”, disse.

A subsecretária de saúde Camilla Franco detalhou como serão permitidos esses esportes.

“Para a canoa havaiana, está permitida a prática individual, com face shield (proteção facial). Já no voo solo de parapainting é obrigatório o uso de máscara. Já o vôlei de praia e o futevôlei pedimos que o foco seja nos treinos individuais e de condicionamento físico. Evitar os jogos e muito atenção no entorno para evitar aglomerações”, disse.

A partir do dia 3 de agosto, as academias e salões poderão retomar as aulas coletivas, sempre observando o distanciamento social superior a dois metros e com apenas 30% do teto de ocupação. As atividades devem ser sempre sem toque. É obrigatório o uso de máscaras.

Nesta semana, a fiscalização será retomada visando ao cumprimento das normas de segurança por partes dos comerciantes e ambulantes.

“O Plano de Transição para o Novo Normal só está avançando graças ao comportamento da população e dos comerciantes. Que continuem cumprindo os protocolos. Até o dia 30 de agosto, escolas, universidades, cinemas, teatros e praias continuam fechados”, afirmou o prefeito.

O município já realizou mais de 70 mil exames para a Covid-19. Rodrigo anunciou, porém, uma mudança na realização os exames.

“Niterói segue realizando os testes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e através do modelo drive thru. A partir da próxima quinta-feira, esse sistema continuará apenas na base da saída do túnel de Charitas para a Região Oceânica, pois houve diminuição da demanda e as UBS’s continuarão a realizar os exames”, disse.