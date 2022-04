‘Esporte Presente’ é inaugurado no Shopping Bay Market

O Núcleo Niterói do ‘Esporte Presente’ foi inaugurado nesta sexta-feira (8), no Shopping Bay Market, em Niterói. O projeto é uma realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da SUDERJ, CEPERJ, SEGOV em parceria com o Bay Market.

O objetivo do núcleo é proporcionar atividades gratuitas a todos, um espaço para que não sejam feitos só os exercícios, mas um local para monitorar a saúde, o entretenimento e o relacionamento entre os participantes.

Já com 461 inscrições realizadas, o advogado e incentivador do projeto, Michel Saad, de 25 anos, conta que a ideia de trazer o Esporte Presente para Niterói foi pensada no bem-estar e na saúde dos idosos.

“Niterói é uma cidade que tem quase 20% da população idosa e durante a pandemia muitas pessoas perderam seus entes queridos e não tem nada melhor do que o esporte para resgatar a autoestima do idoso”, conta Michel.

O advogado completa dizendo que se sente realizado em trazer algo assim para a cidade, “é uma satisfação enorme trazer um projeto assim para Niterói, ainda mais que já passei pela secretaria do idoso e essa sempre foi a minha luta, poder oferecer serviços e alternativas para os idosos, esse foi o segmento mais afetado durante a pandemia. Então é um prazer enorme trazer de volta às atividades presenciais”.

FOTO: Vison_lima





O Esporte Presente está oferecendo aulas de alongamento/ginástica, dança de salão (soltinho, samba e bolero), forró, dança cigana, zumba e yoga. Animada com o novo entretenimento para cidade, a aposentada Vilma Martins, de 57 anos, conta quais são as atividades que pretende fazer.

“Eu quero fazer dança, zumba, o que o meu corpo permitir. Estou muito animada, ainda mais depois desse tempo parada por causa da pandemia”.

A subsecretária do governo do estado, Joilza Rangel Abreu, de 67 anos, falou sobre a importância do projeto. “Essa parceria com o Shopping Bay Market abre oportunidades para que as pessoas que são minhas colegas de idade tenham acesso a um projeto muito importante para essa idade, sobretudo, onde nós precisamos estar nos movimentando, principalmente para ajudar o nosso cérebro.

Feliz em saber que pode contar com o Esporte Presente, a aposentada Zilah de Mello, de 82 anos, comenta que essa ação social é fundamental, porque além de ajudar na saúde física, ajudará na saúde mental dos idosos, porque se sentem muito solitários.