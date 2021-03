Espetáculo “Melhor Faz Tranças do Mundo” estreia em abril

E se você pudesse reconstruir a cidade do zero, quais estruturas reinventaria? É para o mergulho em outras possibilidades que o espetáculo Melhor Faz Tranças do Mundo, da Palavra Z Produções Culturais, te convida. Com estreia no dia 10 de abril, às 17h, a apresentação gratuita e online, é livre para todas as idades, e uma boa pedida para curtir o final de semana. Será exibido nos dias 10,11,17,18,24 e 25/04 sempre às 17h no site Youtube.com/palavraz

Sob direção de Luan Vieira, que também faz dupla com Dora Freind no texto, o espetáculo tem no elenco Luiza Loroza, Jorge Oliveira e Julia Freind. que vivem três grandes amigos que têm a missão de reconstruir uma cidade que foi devastada por um forte vento. Dos escombros do que ficou, a única pessoa capaz de refazer o lugar é um menino com uma habilidade de fazer tranças, que é apaixonado pelo número três, e encontra sempre uma terceira opção para resolver as coisas. O equilíbrio entre os extremos. Juntos, eles irão tentar trançar a cidade perdida em busca de reconstruir tudo que o vento levou.



Em um período de pandemia e dos encontros virtuais, falar de amizade e da esperança em outros futuros possíveis, para o diretor Luan Vieira, é afirmar que existe sempre a novidade das ideias que não cabem mais nesse tempo. “Uma das minhas intenções como encenador é fazer o espetáculo fluir a partir da experiência de cada pessoa. Nesse sentido, a ventania é como a ruína de uma ideia muito bem estabelecida sobre o mundo. Minha intenção é fazer o público acompanhar uma história em que se perceba aquilo que no cotidiano não se consegue ver. Eu quero que o telespectador descubra através do espetáculo as suas próprias inquietações!”, destaca.