‘Espero que meu filho não passe pelo que passei’, diz mulher que afirma ter sofrido racismo em churrascaria

Clamor por justiça e desejo para que o filho não sofra pelo mesmo motivo. Esta é a mistura de sentimentos que passam pela mente da mulher de 43 anos que alega ter sido vítima de racismo, na última quarta-feira (9), em uma famosa churrascaria em São Francisco, zona sul de Niterói.

Em conversa com a reportagem de A TRIBUNA, neste domingo (13), ela falou sobre as sequelas físicas e psicológicas pelas quais tem passado, nos últimos dias. A mulher, que preferiu ter sua identidade preservada, fez um apelo contra o racismo. De acordo com a denúncia feita por ela, as agressões aconteceram na frente do filho, de dois anos, na brinquedoteca do estabelecimento,

“Eu espero que meu filho não passe pelo que eu passei. O sofrimento continua. Essa agressão a troco de nada, por causa de uma cor de pele. Porque meu filho tem a mesma cor que eu. Ele ainda não tem essa percepção, não diferencia as pessoas por cor. Espero que ele não seja chamado de ‘macaco’ ou algo que o inferiorize pela cor da pele, porque somos todos iguais. Temos que passar uma educação positiva aos nossos filhos”, disse.

A vítima deu detalhes sobre os momentos que antecederam as agressões. Ela afirma que estava na brinquedoteca com o filho. No espaço, também brincavam outras crianças, na faixa etária dos dez anos. De acordo com relato feito pela mulher, ela pediu para que as crianças tomassem cuidado com seu filho, sempre mantendo o tom de voz calmo. Contudo, uma menina teria insistido em implicar com o menino.

“Esse espaço era para crianças pequenas, não para crianças maiores frequentarem. E esses maiores estavam agredindo meu filho. A única coisa que eu pedi, de forma bem calma, é para tomarem cuidado porque ele tem só dois aninhos. Essa criança que é filha dessa agressora já tinha chamado meu filho de chato, tentado fazê-lo cair. Acho um absurdo ter que tirar nosso filho de um ambiente porque tem crianças agredindo ele”, relatou.

Caso está sendo investigado pela 79ª DP (Jurujuba) – Foto: Arquivo/A Tribuna

Esposo relata momentos de pânico

Essa menina teria ido se queixar à mãe dela, que foi ao local e teria feito os xingamentos de cunho racista, tais como “piranha” e “macaca”. A mãe do menino, se sentindo ofendida, teria desferido um tapa na autora das ofensas. Neste momento, acompanhantes da suspeita se aproximaram e iniciaram uma série de agressões físicas. O esposo da vítima relatou à reportagem de A TRIBUNA os momentos de pânico.

“A menina saiu, falou algo para a mãe, que acusou minha esposa de ter agredido a filha dela e chamando minha esposa de ‘macaca, piranha, safada, que não deveria nem estar ali’, essas agressões. Depois de pedir para a mulher se acalmar, [minha esposa] acabou dando um tapa nela. Começou uma briga entre mulheres. Quando a briga começou, eles [acomoanhantes da agressora] levantaram correndo e foram na direção da brinquedoteca. Só que ao invés de apartar, elas foram agredir minha esposa, inclusive homens”, recordou.

O esposo da vítima relata que, ao perceber o tumulto, foi à brinquedoteca e presenciou a mãe de seu filho no chão. Ele afirma ter conseguido afastar os agressores que, segundo ele, estavam na mesma mesa que a mulher que teria proferido as ofensas de cunho racista.

Após o episódio, o grupo teria se apressado para sair da churrascaria após a Polícia Militar ter sido acionada. Antes de irem embora, teriam feito ameaças de morte ao casal. Machucada, a vítima foi atendida numa unidade particular e, após o caso ser registrado na 79ª DP (Jurujuba), fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

“Ela está muito machucada. Logo que aconteceu fomos ao hospital, a pedido da delegacia. Voltamos com o laudo, fizemos o registro de ocorrência. Na quinta-feira ela foi ao IML, mas na sexta precisou voltar ao hospital porque ela estava sentindo muitas dores. Ela está fisicamente bastante debilitada. As costas dela estão muito roxas. Psicologicamente nem se fala”, contou. “Durante o dia ela tem tomado rivotril. O dano dela é maior, mas eu também estou exausto, também tomando remédios para dormir e consigo dormir apenas cinco horas. Meu filho também está abalado”, completou.

Apelo à única testemunha

De acordo com a vítima, a recreadora da brinquedoteca era a única pessoa adulta, além dela e das crianças, que estava no local. A mulher apela para que a funcionária compareça à delegacia para prestar depoimento e conte cada detalhe sobre o episódio. Além disso, o restaurante informou ao casal, neste domingo, já ter entregue as imagens de câmeras de segurança á polícia.

“Eu só queria fazer um apelo para que a funcionária que trabalha nesse espeço preste o depoimento. Porque ela presenciou que eu não fiz nenhuma agressao contra essa criança. Em todo o tempo eu conversava com ela porque só estávamos nós de adultos lá. As outras crianças eram maiores que ele ali. Eu tenho um filho pequeno, espalhar que eu agrido crianças é um crime. Ela chegou a falar com a PM que eu não fiz nada”, completou a vítima.