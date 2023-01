Esperança de novos tempos

Retomada. Este é o clima que predomina entre trabalhadores da indústria naval de Niterói, que hoje vive a expectativa de uma nova administração da Petrobras, a ser comandada, provavelmente, pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), no governo Lula. O setor, que nos últimos seis anos extinguiu 80% das vagas, deixou muita gente desempregada: só em 2018, por exemplo, perderam-se cerca de 60 mil empregos diretos e 240 mil, indiretos. Isso significa que, para cada desempregado direto da área, outros quatro empregos da cadeia produtiva foram fechados.

A operação Lava Jato também incentivou que a Petrobras importasse suas encomendas, na área naval. Dados do Sindicato da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval) apontam que o setor viu o total de empregos diminuir de 82 mil, diretos, para 13 mil postos de trabalho.

Os números engrossam os índices nacionais de desemprego: entre maio e julho de 2022, o Brasil tinha cerca de 9,9 milhões de cidadãos desempregados. Até setembro, eram 9,5 milhões.

Administrador de empresas, o vice-presidente executivo do Sinaval (Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore), Sergio Hermes Martello Bacci, aguarda “ansiosamente” a posse do novo presidente da Petrobras,”para poder dialogar e dar sugestões, acerca da retomada da indústria naval”:

“Entre elas, a do Promef (Programa de Modernização e Expansão da Frota) e do Prorefam (Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo à Exploração e Produção), programas que foram exitosos, nas gestões anteriores do presidente Lula”.

O otimismo de Sergio Bacci pode ser explicado em números. No final do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostrava que o desemprego do país era de cerca de 6,2% – o que, para os padrões atuais, pode ser considerado como pleno emprego.

Vale lembrar que, à época, a orientação do governo federal e da Petrobras era de que os trabalhadores contratados para as obras da empresa deveriam ser do local onde o investimento estivesse ocorrendo.

De 2007 a 2016 (último ano do governo da ex-presidente Dilma Rousseff), foram construídas 605 embarcações. Neste sentido, em 2014, o número de empregos diretos, na indústria naval, chegou a 82 mil – além de 400 mil, indiretos.

De acordo com dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) a política de priorização de conteúdos fabricados no país (local) e a forte demanda, entre os anos 2004 e 2014, fizeram com que o setor crescesse 19,5% ao ano.

Hugo Santana trabalha na indústria naval desde 2011. Ele está em seus primeiros dias, no estaleiro Mac Laren, em Niterói, atuando com reparos de navios. Para Santana, o mercado naval, hoje, vive “uma grande esperança, apesar de ainda não haver nada palpável”:

“Há uma referência de governos passados, por conta da política que o Lula fez. O governador do Estado do Rio, de Cláudio Castro, também prometeu dar um levante na indústria naval. Mesmo que pouco, o investimento pode vir de quem tem capital. De 2016, para cá, houve queda no emprego. O estaleiro Eisa, mesmo grupo do Mauá, onde eu trabalhava, na Ilha do Governador, no Rio, entrou em recuperação judicial. Fechou as portas, em dezembro de 2015, e, de lá para cá, quem tinha obra, não conseguiu mais manter. Muita gente ficou desempregada, desde 2015, sem conseguir se recolocar na área”.

Na avaliação do trabalhador, “ainda há algo de reparo”, mas construção de navio, parou. Ele ressalta que há um movimento de emprego, especialmente na área de apoio a off-shore (atividades costeiras):

“Há um movimento muito grande na parte de modificação e reparo das embarcações. Mesmo que não haja nada de concreto na área de construção, há a de off-shore. O pessoal está bem empolgado”.

Comércio

O comerciante Gustavo Pimenta atua nos arredores do bairro da Ponta D`Areia, próximo aos estaleiros Mauá e MacLarem. Ele espera que, na terceira administração de Lula “haja um crescimento” do setor. Isso porque, se o Brasil seguir a tendência do que ocorreu há anos, pode-se considerar um resultado bem-sucedido. Ele pondera, entretanto, que a Petrobras “não é mais a mesma”:

“O cenário é outro: não é mais o mesmo, de 15 anos atrás. A cotação do petróleo é outra. Sempre ficamos otimistas, mas, por outro lado, não vemos muitas alternativas. Há cinco anos, estávamos numa crescente. Com a pandemia, por conta de uma demanda maior de alguns EPI (equipamentos de proteção individual) específicos, como máscara, protetor e macacões especiais, conseguimos ter uma retomada. De um modo geral, o segmento consegue se manter, mas não como era há mais de cinco anos”.

Outro comerciante local, Jorge Beladona discorda da euforia em torno do novo governo Lula que – analisa – investiu mal, por exemplo, no Comperj (Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro), em Itaboraí, que “ficou parado”. “Quem garante que, hoje, as coisas voltem realmente a funcionar? A gente fica numa incerteza. Não sabemos o que vai acontecer. Os empresários do Estaleiro Mauá e da MacLaren, que vinham bem, pararam. É tudo muito incerto”, desconfia.

No auge da pandemia de Covid-19, Beladona também procurou “outros meios para sobreviver”:

“Ampliamos a linha e a área de atuação. Na pandemia, aumentei em 20% as vendas de produtos como máscaras de proteção, por exemplo”.