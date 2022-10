Especialistas voltam a reduzir projeções para inflação

As projeções para a inflação no Brasil seguem em tendência de baixa até 2024, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

Os analistas consultados pelo BC passaram a ver agora alta do IPCA de 5,62%, 4,97% e 3,43% respectivamente em 2022, 2023 e 2024. No levantamento anterior, as estimativas eram de 5,71%, 5,00% e 3,47%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2022 é de 3,5% e para 2023 é de 3,25%, indo a 3,00% em 2024, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento tiveram ligeira melhora para este ano e o próximo. Os especialistas veem expansão de 2,71% em 2022 e de 0,59% em 2023, contra taxas de 2,70% e 0,54% antes.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve encerrar este ano a 13,75% e o próximo a 11,25%, sem alterações.