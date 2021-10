Especialistas propõem reflexões críticas sobre narrativas de consagrados autores

No próximo dia 9 de novembro, às 19h, os professores Tania T. S. Nunes, Tânia Maria de Mattos Perez e José Luiz Matias receberão seus leitores, amigos e apreciadores de literatura no Bistrô Reserva Cultural para o lançamento do livro Escritas do contemporâneo: foco em ficções.

Doutores em Estudos de Literatura, os autores apresentam estudos sobre as obras selecionadas de Evando Nascimento, Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, Carolina de Jesus, Chico Buarque e outros, mediante nove ensaios cuja proposta é envolver o leitor no exercício da fruição estética de suas narrativas. Tais ensaios são leituras em trânsito sobre a arte desconstruída e entrecruzada do tempo de agora.

E por que escrever sobre essas obras? Algumas questões entraram na conversa destes três amantes da literatura antes de escrever os ensaios: a tentativa de interpretar o mundo presente tão exponencialmente complexo e repensar os caminhos pavimentados pela escrita contemporânea. Ao se debruçarem sobre os referidos autores e suas obras, os ensaístas extrapolam sua função de meros leitores e buscam a essência da pluralidade das mensagens veiculadas nessas narrativas.

O Bistrô Reserva Cultural fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos