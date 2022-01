Especialistas em encostas de Niterói voltam após 15 dias trabalhando na Bahia

Uma equipe de técnicos especializados da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói que realizou uma missão de 15 dias em apoio ao governo da Bahia, na tragédia das chuvas, retornou para Niterói. Composta por engenheiros civis, geólogos e geógrafos, a equipe de sete especialistas, chefiada pelo tenente-coronel Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil de Niterói, ajudaram nas ações após as enchentes no outro estado.

O secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros, ressaltou o trabalho que foi feito. “Fizemos um trabalho apoiando as equipes locais, avaliando as áreas atingidas, fazendo as vistorias. Foi um trabalho árduo, detalhista, para avaliar cada residência e definir se o imóvel pode ou não ser habitado”, disse o secretário.

A equipe de especialistas de Niterói fez uso das ferramentas de geoprocessamento, como o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), já utilizadas pela Secretaria, drones para captura de imagens aéreas, além da metodologia de avaliação de riscos a partir das análises de campo para a produção de relatórios técnicos e mapeamentos que subsidiarão os órgãos locais de Proteção e Defesa Civil.

“Aprendemos muito com essa equipe, adquirimos muita experiência, foi uma parceria nota 10. Nos trouxe muita segurança,” relatou Elisangela Dantas Veiga, Técnica de Referência da Gestão Estadual de Assistência Social do Estado da Bahia.