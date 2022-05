Especialistas dizem que Porto de Jaconé será uma tragédia ambiental

Uma tragédia ambiental. É assim que moradores, pesquisadores e ambientalistas classificam o futuro Porto de Jaconé, que será construído no litoral de Maricá. Contestado, o projeto venceu na Justiça e ganhou sinal verde do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A bela região foi visitada e estudada pelo naturalista britânico Charles Darwin, em 1832. Ele ficou encantado com um conjunto de rochas encontradas nas praias de Jaconé e as chamou de beachrocks (rochas da praia), como são conhecidas até hoje. O achado de Darwin pode ser extinto com a construção do porto.

A Prefeitura de Maricá comemora a vitória de uma batalha que durou mais de seis anos nos tribunais, que pode ter chegado ao fim em dezembro do ano passado, após a Justiça liberar a construção do Porto. Só que moradores da região e cientistas não desistiram da luta e garantem que vão defender o patrimônio natural até as últimas consequências.

O ambientalista Sérgio Ricardo que desde o início abraçou a causa dos moradores na campanha “SOS Jaconé – Porto não”, conversou com A TRIBUNA e disse o que querem construir na região de Jaconé é uma contradição.

“Aqueles que querem construir o porto na praia de jaconé falam que será um trabalho sustentável. Mas o porto é uma contradição, porque ele não é sustentável, pelo contrário, o óleo despejado pelos navios, atingirá três cidades: Maricá, Saquarema e Niterói, principalmente a praia de Itaipu, porque as correntes oceânicas vão arrastar esse óleo para essas regiões”, explica Sérgio.

O ambientalista diz que muita gente se engana com as promessas de uma vida melhor em consequência do porto. Continua dizendo que muitas pessoas estão se iludindo com a falsa promessa oferecida por esse porto.

“Quando surgiu a ideia do porto, falaram que seria ótimo para a cidade, porque vai gerar empregos. Mas isso é uma falsa promessa! É uma falácia! Antes eram 12 mil vagas de emprego, depois caiu para 10 mil e agora são 300 vagas, vai cair cada vez mais esse número de vagas,porque elas não existem! O ecoturismo deveria ser inserido na cidade, os campeonatos de surfe que acontecem naquela região conseguem gerar muito mais empregos do que esse porto. Isso é uma inverdade!”.

A TRIBUNA entrevistou um dos fundadores do projeto “SOS JACONÉ – PORTO NÃO” e morador de Jaconé, José Silvestre. Ele explicou que os moradores querem assegurar os recursos naturais da região.

“A instalação de um polo naval mudaria as características de Jaconé, como a vocação . As Beachrocks de Jaconé, descobertas e citadas nos estudos de Darwin, tornaram-se um grande campo de estudos geológicos. Foram incluídas no Projeto Geoparques Costões e Lagunas, que transformou a região em um sítio geológico paleobiológico. Não somos contra o progresso, mas cremos que o crescimento sustentável assegura os recursos naturais para as gerações futuras”.

Segundo a pesquisadora e geóloga da UFRJ, Kátia Mansur, toda a região de Jaconé é uma área rica em conhecimento, reconhecida até por Charles Darwin e questiona a necessidade do porto..

“Eu nem chamo isso de porto, para mim, é apenas algo que vai ser construído e matando a riqueza que aquele lugar tem. A Gruta e a Praia da Sacristia são o cartão postal de Maricá. A região é uma espécie de laboratório e a construção do porto vai acabar com tudo. Vai afetar diretamente os moradores, e até o surfe que acontece em Jaconé por causa das ondas que chegam até quatro metros de altura. Como vão ficar os pescadores que tiram o seu alimento e sustento do mar de Jaconé?”, indaga.

Kátia conta que outra grande perda com a construção do porto, são os animais que vivem na praia. “Se unissem ciência e turismo todos ganhariam muito mais”, diz.

“Eu já vi diversos pinguins, tartarugas, lobo marinho. Recentemente uma tartaruga colocou ovos na praia e os filhotinhos nasceram e foram para o mar. Isso é uma riqueza! O ecossistema está vivo lá não está degradado, mas com essa construção, será! Desenvolver o turismo na gruta da sacristia, montar um grupo de ciclismo por onde Darwin passou, isso sim seria um ganho incrível para a cidade e nada seria destruído”, diz a pesquisadora.

Já o deputado e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alerj, Gustavo Schimidt (Avante), acredita que a obra vai respeitar o meio ambiente.

“Hoje em dia, já há tecnologia e conhecimento suficientes para que empreendimentos sejam implementados com segurança e respeito ao Meio Ambiente. Em relação ao Porto de Jaconé, acredito ser importante sua instalação, desde que todos os processos sejam rigorosamente seguidos, com transparência, realizando estudos de impacto ambiental, elaboração de medidas compensatórias, debates públicos e a participação de técnicos e cientistas devidamente habilitados”.

O deputado acredita que a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico podem andar juntos. “Acreditamos que sustentabilidade e desenvolvimento econômico podem e devem andar juntos. Só assim, vamos crescer de fato”.

Um paraíso chamado Jaconé

A região é conhecida por seu mar forte e muito perigoso, que em dias de ressaca suas ondas podem atingir mais de cinco metros. As correntes são muito fortes. Só entram no mar os surfistas. Jaconé abriga uma preciosidade que são as rochas que cercam a região e que chamaram a atenção até do naturalista Charles Darwin. Segundo Kátia Mansur, as beachrocks são objetos de estudos, porque através delas é possível entender o passado e achar as soluções para o futuro.

O Porto de Jaconé acendeu o alerta vermelho da comunidade científica pela ameaça a beleza natural da região, muito bem documentada pelo cineasta argentino Carlos Pronzato, que dirigiu “Pedras de Darwin, as Beachrocks de Jaconé”, filme que está disponível no Youtube. Ele ouviu vários ambientalistas e pesquisadores, além de moradores e trabalhadores da região, que lutam pela defesa ambiental da região de Maricá e Saquarema e apresentam evidências dos danos irreparáveis que a construção do Porto de Jaconé representa.

Porto – O projeto surgiu em 2011, após a DTA Engenharia, empresa idealizadora desse planejamento, ter comprado a área, de 5,5 milhões de metros quadrados, da Praia de Jaconé, em Maricá. O projeto recebeu o nome de Terminais de Ponta Negra (TPN), ou Porto de Jaconé, como é chamado pela população.

No entanto, mesmo com o projeto ter surgido há mais de dez anos, em 2015 o processo da construção foi suspenso por causa de uma ação judicial movida pelo Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e da Ordem Urbanística do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ)

Seis anos depois, a Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e Secretaria de Estado do Ambiente, liberaram a licença ambiental da construção do Porto de Jaconé. Essa liberação foi aprovada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 23 de dezembro de 2021.

A empresa idealizadora do projeto prevê um investimento de US $2,45 bilhões no empreendimento, cerca de R$12,8 bilhões.

A Prefeitura de Maricá foi procurada por A TRIBUNA, mas até o fechamento desta edição, não respondeu.