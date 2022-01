Especialistas dizem que casos de ‘flurona’ são comuns no Brasil

Casos de coinfecção simultânea pelo coronavírus e a influenza já estão sendo detectados pelo mundo. Chamado de ‘flurona’, os especialistas dizem que há poucos dados epidemiológicos sobre a condição, mas são cada vez mais comum no Brasil. Isso ocorre porque, diante dos sintomas bem parecidos de Covid-19 e gripe, investiga-se apenas uma das condições, na pandemia, normalmente a causada pelo Sars-CoV-2, impossibilitando o diagnóstico duplo, já que quando o resultado dá positivo para Covid-19, não se faz testes para influenza.

Os casos de coinfecção são descobertos quando o paciente que apresenta sintomas é submetido a um teste do tipo painel viral, no qual uma amostra é analisada para vários tipos de vírus ao mesmo tempo. Esses testes normalmente são feitos em laboratórios privados. No cenário de pandemia de Covid-19, os laboratórios públicos estão priorizando a realização de testes para identificar o coronavírus.

A falta de estudos científicos sobre o impacto da coinfecção, não possibilita ainda dizer se um paciente acometido por ambos os vírus pode apresentar um quadro de saúde pior.

Salmo Raskin, médico geneticista e diretor do Laboratório Genetika, de Curitiba, acredita que mais para frente surgirão estudos que respondam os questionamentos sobre as consequências da coinfecção. Principalmente agora em que os casos de influenza voltaram a aumentar, principalmente no Brasil, após o relaxamento das restrições impostas por conta do coronavírus.

Raskin destaca ainda que o Sars-CoV-2 é um vírus relativamente novo — foi descoberto há dois anos — e o influenza se manteve controlado entre 2020 e grande parte de 2021, já que as estratégias para combatê-lo são semelhantes às do coronavírus (como uso de máscaras, distancimento social, melhor ventilação do ambiente e higienização frequente das mãos).