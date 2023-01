Especialistas divergem da política de empréstimos de Lula

Leonardo Oliveira Brito



O Presidente Lula declarou essa semana durante encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltará a financiar projetos de desenvolvimento e de engenharia em países vizinhos.

Segundo Lula, a atuação do banco de fomento é importante para garantir o protagonismo do Brasil no financiamento de grandes empreendimentos e no desenvolvimento da América Latina.

“Eu vou dizer para vocês uma coisa. O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante. O Brasil não pode se apequenar”, declarou Lula.



No discurso, o presidente também defendeu que o BNDES empreste mais. “Faz exatamente quatro anos em que o BNDES não empresta dinheiro para desenvolvimento porque todo dinheiro é voltado para o Tesouro, que quer receber o empréstimo que foi feito. Então, o Brasil também parou de crescer. O Brasil parou de se desenvolver e parou de compartilhar a possibilidade de crescimento com outros países”, disse.

A declaração de Lula provocou debates e não é unanimidade entre especialistas em economia. Para o economista Hélio Nóbrega, é uma atitude que enfraquece o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O economista afirma que é os dois “são postes das vontades” do Presidente Lula.

“O presidente Lula mais uma vez mostra que veio para se vingar. Ele lança uma política econômica que não deu certo e para ajudar países que deram calote no Brasil como Cuba e Venezuela. Qual a garantia que a Argentina dará ao Brasil? Nenhuma. O Brasil tem obras muito mais importantes. “

Por outro lado, o economista e mestre em economia pela Universidade Federal de Uberlândia, Almir Cezar Filho afirma que mesmo com parceiros duvidosos como Cuba e Venezuela, o BNDES usa esse dinheiro para financiar empresas brasileiras gerando empregos para brasileiros.

“O dinheiro nem vai para o país que está realizando a obra. Fica aqui e vai direto para os serviços de engenharia que o Brasil está fornecendo. Gera emprego e renda no Brasil. Na prática, o Brasil é que vai se beneficiar de recursos estrangeiros”

Almir discorda da ideia de que o BNDES prioriza os países estrangeiros em detrimento do Brasil.

“O BNDES sempre financiou obras no Brasil. Muito mais que no exterior. E não há grande demanda nacional não atendida. Onde houve obra planejada no Brasil, o BNDES atendeu.”

Ele cita que o BNDES mesmo com os calotes, não chegou a ter nenhum prejuízo.

“O Brasil colocou US$ 10 bilhões de reais e recebeu de volta US$ 12 bi.”

Ao lado de Fernández, Lula destacou a importância da relação bilateral entre o Brasil e a Argentina. O país é o terceiro maior destino das exportações brasileiras e o principal mercado dentro da América Latina.

Por sua vez, o Brasil é o país de onde os argentinos mais compram. O comércio concentra-se na compra de trigo argentino pelo Brasil e na venda de automóveis e peças de veículos dos brasileiros para o país vizinho. Do lado argentino, Alberto Fernández saudou a retomada das conversações em alto nível entre as duas nações.



“O que nós estamos fazendo é voltar a fazer com que os vínculos Brasil e Argentina voltem a funcionar, vínculos esses que foram prejudicados”.