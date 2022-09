Especialistas comentam avanço de 387,3% da milícia no Rio de Janeiro

Após a divulgação do estudo realizado pelo Instituto Fogo Cruzado e pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense (Geni-UFF) que apontou a ampliação de domínios de milicianos em 387,3% nos últimos 16 anos, a reportagem de A TRIBUNA ouviu especialistas em segurança pública que comentaram sobre o caso. Eles fizeram um raio-x sobre como funciona o modus operandi desse braço do crime organizado.

De acordo com Diego Diniz, administrador especialista em inteligência policial, atualmente é difícil distinguis localidades dominadas pela milícia ou pelo tráfico de drogas porque ambos usam métodos operacionais semelhantes, como a exploração de serviços clandestinos. Além disso, ele aponta que esses grupos têm conseguido, ao longo dos anos, se infiltrar no poder público.

Diego Diniz – Foto: Divulgação

“Hoje em dia é comum se confundir milícia com traficantes, pois todos , praticamente estão usando o mesmo modo de operação, como tráfico de drogas, taxas de segurança, Internet e TV clandestina, e até mesmo transporte. O poder econômico desse grupo está tão forte, que eles conseguem se infiltrar no poder público, comumente através da política”, disse.

O professor Erivelton Lopes, da Universidade Federal Fluminense (UFF), explicou como se deu a expansão dos grupos milicianos pelo território fluminense. Segundo a definição do especialista em segurança pública, a atuação desses grupos, além de criminosa, pode ser considerada antidemocrática e inconstitucional.

“Nas primeiras décadas de ocupação desse grupo paramilitar no Estado, vieram com a ideia de segurança privada para toda a população, onde foi aceito por grande parte de grupos sociais que não enxergavam outra opção a não aceitar essa política antidemocrático inconstitucional. Com o passar dos anos, toda essa política de segurança impetrado por esse grupo criminoso foi se acoplando ainda mais em outras atividades ilícitas tradicional do crime organizado”, explicou.

Erivelton Lopes – Foto: Divulgação

Estudo

Na terça-feira (13), foi lançado o Mapa dos Grupos Armados, elaborado pelo Instituto Fogo Cruzado e pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da Universidade Federal Fluminense (Geni-UFF). Segundo o estudo, considerando a área total sob influência da milícia, o crescimento no período foi de 387,3%, passando de 52,6 quilômetros quadrados (km²) para 256,28 km², o que corresponde a 10% de toda a área territorial do Grande Rio.