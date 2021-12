Especialistas apontam cuidados com as comemorações de final de ano

Com a proximidade das festas de final de ano, os encontros, encerramentos de projetos e os tradicionais ‘amigos-ocultos’ ganham o gosto popular. Se reunir para celebrar o fim do ano, trocar presentes e comemorar a chegada do novo ano são algumas das atividades escolhidas pelos niteroienses. Porém, especialistas apontam para os cuidados que devem ser tomados para que esses eventos não sejam prejudiciais, principalmente no orçamento familiar.

O presidente do Polo Gastronômico de Icaraí, Adalberto Caveari, acredita que os encontros e encerramentos nos restaurantes nesse ano vão ser melhores do que no ano passado. “Ainda não dá para ter certeza, mas parece que esse ano vai ser melhor sim. Ainda que com restrições, e os clientes preferindo lugares abertos. A procura está maior na primeira quinzena deste mês, comparado ao ano passado, mas longe de antes da pandemia”, salientou.

Mas especialistas em finanças chamam atenção para esses gastos. “O final de ano se aproxima e junto com ele os perigos que essa época do ano traz para vida financeira das pessoas. Além das despesas normais, esse mês tem uma série de despesas extras. Desde comidas, até presentes, até de amigo oculto de colegas de trabalho, de colégio e de parentes. Isso faz a pessoa se envolver em uma série de compras de presentes, embora de valores baixos, acaba que a quantidade gera um gasto grande. Além disso, soma as gratificações de prestadores de serviços como carteiros, porteiros e entregadores. Janeiro já é um mês de gastos também, com impostos. Então seja moderado na ceia, nos presentes, nas gratificações e evite usar o cartão de crédito e cheque”, orientou o economista Sérgio Dias.

A psicóloga Roberta Massot vai repensar essas programações para não começar 2022 com muitas dívidas. “Eu acho essa época do ano maravilhosa. É tudo gostoso, as comidas típicas são maravilhosas e os encontros também, mas tento ter cuidado com essas programações. Uma coisa que eu faço é usar o amigo oculto do Natal como forma de presentear. Então no lugar de dar presentinho para todo mundo o amigo oculto se encarrega de automaticamente presentear todos. Também procuro fazer as confraternizações no próprio ambiente de trabalho, sai mais barato levar um prato para um lanche compartilhado do que ir para restaurante. Assim vamos economizando e não deixamos de comemorar”, exemplificou.

A nutricionista Fernanda Cruz, 36 anos, pretende comprar lembrancinhas para os dois ‘amigos-ocultos’ que vai participar, além de presentear a filha e o marido no próximo Natal. Os famosos conjuntos de sabonetes são opções de presentes funcionais e que agradam as pessoas. “Eu adoro ganhar esses conjuntos e também gosto de presentear. Acho que essa moda começou nas antigas revistas de cosméticos. Hoje em dia essas marcas até têm lojas físicas e isso facilita a compra. E para minha filha e marido serão perfumes também”, contou.

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) apontou que a retomada da economia ao longo dos primeiros seis meses de 2021 se tornou preocupante, com o aumento da inflação e dos custos, provocando redução no consumo. Mas a expectativa para o segundo semestres e as vendas para o final do ano a empresa vai divulgar os dados na próxima semana.