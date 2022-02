Especialista fala sobre algas no mar

Na semana passada, cariocas observaram as águas da praia do Arpoador com manchas esverdeadas. Em Niterói, esse evento também vem acontecendo em algumas praias da região. A TRIBUNA conversou com a bióloga da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Tássia Furtado, e com o INEA, para explicarem melhor sobre o fenômeno que tem afastado e causado asco nos banhistas.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que a partir da monitoração de espuma nas praias do Rio de Janeiro e Niterói, foi observado a presença de algas nessa espuma. Foram encontradas espécies de algas tradicionais do litoral fluminense, e que não apresentam risco aos banhistas.

Segundo a bióloga, esta mudança na cor do mar vem da proliferação das algas, que ocorre por diversos fatores, dentre eles, o excesso de matéria orgânica, grandes períodos de luminosidade e o aumento da temperatura.

“Em condições normais é comum e não faz mal para animais e humanos” comenta Tássia Furtado.

A estudante de pedagogia, Mariana Salles, costuma ir todo dia à praia de Icaraí e desde a semana passada tem notado a maior presença de algas. Ela comenta que é desanimador encontrar a praia em condições ruins, mas, mesmo assim, aproveita o momento para entrar na água.

De acordo com a bióloga Tássia Furtado, a melhor opção é esperar passar esse fenômeno, pois a tendência é sumir com o tempo. O INEA informou que não é possível estipular o prazo para o desaparecimento da espuma e das algas, mas observou a redução da sua extensão ao longo das praias vistoriadas.

Em Niterói, as praias recomendadas para banho são as do Gragoatá, Boa Viagem, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Já as praias desfavoráveis são Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas e Jurujuba.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas, e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do Inea (www.inea.rj.gov.br).

Isis Chaby