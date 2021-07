Especialista de roubos de carro em Pendotiba é preso

Está preso um dos líderes de uma organização criminosa especializada em roubar automóveis na Região de Pendotiba, em Niterói. Em ação realizada por policiais civis da 79ª (Jurujuba), foi capturado “Tales da Fazendinha”. Segundo a polícia, o acusado possuía, em aberto, cinco mandados de prisão, pelo crime de roubo majorado. De acordo com moradores de bairros como Badu, roubos de carro se tornaram constantes por lá.

A prisão aconteceu nessa quinta-feira (29). Segundo as investigações, o suspeito se tornou “frente” do tráfico e drogas da comunidade da Fazendinha, no Badu, após a prisão de Luiz Caros dos Santos Silva, o Tchuko, no mês de junho deste ano. Este último seria o elo da organização criminosa com om Diogo Michel Brito, o “Pêra”, chefe do tráfico local e atualmente preso no complexo Prisional de Gericinó, em Bangu, na Capital.

Suspeito foi conduzido à delegacia para cumprimento dos mandados – Foto: Reprodução

Ainda de acordo com a distrital, constantes operações policiais causaram impacto no tráfico de drogas na região, também afetando o poderio bélico dos criminosos. Com isso, os traficantes da região migraram de área e, sob a liderança de Tales, vêm realizando crimes diversos nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá, especialmente roubos de veículos e no interior de residências.

A delegacia também informou que a captura de Tales é fruto de integração entre as forças policiais que atuam em Niterói, em ações conjuntas de inteligência da 79ª DP, 12º BPM (Niterói) e o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). O acusado foi preso em um imóvel na Estrada Caetano Monteiro, em Niterói, nas adjacências da Fazendinha.