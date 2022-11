Especialista analisa possível migração de bandidos do Rio para Niterói

O especialista em segurança Doriam Borges, do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da UERJ fez uma análise sobre possível migração de bandidos do Complexo da Maré para Niterói. Embora tenha ponderado que não há dados para afirmar se realmente houve uma migração de criminosos devido às operações policiais realizadas na semana passada, afirmou acreditar que isto possa representar uma ampliação das áreas de atuação dos bandidos.

“O fenômeno da mobilidade criminal ou do deslocamento de criminosos tem relação tanto com as oportunidades como com o custo das atividades ilegais. De qualquer forma, mesmo assumindo a ocorrência dessa migração, isso não significa que a atuação dos criminosos tenha sido encerrada no território de origem. Apenas a ampliação espacial da atuação de atores do crime”.

O professor também sugeriu medidas para frear uma eventual ampliação da atuação de criminosos para cidades como Niterói e São Gonçalo. Além das ações ostensivas, Doriam Borges destacou que é possível “sufocar” o crime organizado por meio de informações obtidas por dados de inteligência, o que propiciaria prisões sem a necessidade de confronto.

“As instituições policiais (além de políticas públicas de prevenção) podem sufocar as atividades dos grupos criminosos, sobretudo financeiramente. Isso pode ser feito de forma inteligente e estratégica, a partir de informações e dados obtidos pela inteligência, sem a necessidade de operações de guerra e tiros”.