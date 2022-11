Especialista afirma que Capitão Nelson pode recorrer a instâncias superiores

Assessoria diz que prefeito atrasou documentação em um dia

Na tarde de ontem (29), uma sessão plenária virtual do TRE (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) julgou improcedente o recurso do prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas (PL), o Capitão Nelson. Ele havia recorrido de uma decisão do tribunal do ano passado, que decidiu, em primeira instância, rejeitar as suas contas referentes à campanha eleitoral de 2020.

A assessoria do prefeito de São Gonçalo esclareceu, no fim da noite de ontem, que a prestação de contas da campanha de Nelson “não chegou a ser analisada”, em decorrência de atraso de um dia, na entrega da documentação. Ressaltou, ainda, que as contas “estão de acordo com a legislação eleitoral e que recorrerá da decisão”.

Especialista em Direito Eleitoral, o advogado Luciano Alvarenga destaca que o problema se deve ao fato da defesa do prefeito ter apresentado um imenso volume de documentos. Segundo Alvarenga, ainda que fosse “um ou dois, é difícil a Justiça relevar, após a sentença”.

“Se fosse apresentado antes – ainda que tivesse perdido alguns dias, quando do pedido de informação, mas justificado -, o juiz poderia levar em conta. O tribunal até poderia relevar. Após, em grau de recurso, a tendência é o tribunal negar sempre, a juntada desses tipos de documentos”, explicou o especialista, acrescentando ser este um caso de prestação de contas, não de registro de candidatura.

O advogado Luciano Alvarenga. Foto: rede social.

“O que ele pode fazer é recorrer. Fazer embargos e esperar o tribunal decidir para, mantida a decisão, recorrer a Brasília (Tribunal Superior Eleitoral). Outra opção é recorrer a instâncias superiores, ainda antes. A situação deles é complicada por conta do volume de recursos que deve ser devolvido”, concluiu Alvarenga.

Preclusão

Ao proferir sua decisão, um dos cinco desembargadores que decidiram, por unanimidade, reiterar a decisão de primeira instância do TRE, João Ziraldo Maia disse que a campanha municipal de Capitão Nelson teve “muitas despesas, muitos documentos”, e não conseguiu cumprir o prazo. Ele ressaltou que a questão a ser abordada se refere à preclusão (quando não há mais direito de agir nos autos, por conta da perda da oportunidade, conferida por um prazo determinado).

“Na verdade, a sentença veio antes da juntada final de dezenas, talvez centenas de notas e documentos de despesas de campanha. A questão que temos de abordar é em relação à preclusão. A sentença que julgou as contas desaprovadas determinou recolhimento ao Tesouro Nacional, de R$ 4.197,10, diante da não comprovação da devolução da sobra financeira de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como de R$ 1 milhão 238 mil e 39 centavos, relativos a aporte recebido do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja utilização não teria sido restado comprovada”, detalhou Ziraldo.

Para ele, a apresentação de documentos totalizam “mais de quatro mil novos elementos”, ocasionando verdadeiro “tumulto processual” nesta fase. Na avaliação do desembargador, não se pode admitir a juntada de documentação, após a prolação da sentença, quando a parte foi devidamente intimada para apresentá-los, “no momento oportuno”. “Os prazos são mais curtos, para cumprimento das decisões judiciais. A desaprovação da contabilidade se faz imperiosa, assim como o recolhimento de recursos ao erário”, proferiu.