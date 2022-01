Especialista afirma: ‘Não pode haver carnaval em lugar nenhum’

Em entrevista exclusiva para A TRIBUNA, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologista (SBI), Dr. Alberto Chebabo, condena a realização do carnaval em todo o país. Ele diz que o aumento dos casos de infecção pela variante Ômicron mostra um futuro preocupante. Ao longo das semanas, a expectativa é pelo aumento do número de casos, por conta da alta transmissão, e um impacto na rede hospitalar.

Rio de Janeiro e Niterói não estão de fora dessa perspectiva. Na terça-feira (04), as duas cidades anunciaram o cancelamento dos desfiles de blocos e o carnaval de rua. Contudo, mantiveram os seus desfiles de escolas de samba, tanto no Sambódromo da Av. Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como também na Rua da Conceição, em Niterói, sendo que, nesta cidade, a prefeitura disse que ainda podem haver restrições ao evento de acordo com a evolução da pandemia.

Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia

O especialista explicou que a variante tem grande capacidade de transmissão e mesmo sendo menos agressiva, o impacto no número de casos é preocupante. “A exemplo do exterior, não vamos ficar de fora. Estamos atrasados em termos de onda, estamos na terceira ou quarta onda de contaminação [dependendo do local] e vai se espalhar de forma rápida e explosiva. Mesmo sendo mais branda a contaminação gera alguma coisa e o impacto será pior em quem não está com o esquema vacinal em dia”, contou.

Questionado sobre o carnaval, Dr. Chebabo foi enfático. “Colocar a quantidade de pessoas na Marquês do Sapucaí é um grande risco de disseminação da doença. Condeno blocos de rua, carnaval de bairros e desfiles. Isso poderá gerar um impacto enorme na saúde pública. Acho que em todo o país não deveria acontecer nenhum tipo de festa de carnaval. É preciso manter a atenção para o uso da máscara de qualidade, o uso do álcool em gel e o distanciamento social”, apontou.

O também diretor do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) frisou que é fundamental a terceira dose de reforço contra a Covid-19. “Terá impacto na rede hospitalar a quantidade de casos positivos. Estamos vendo que os casos que precisam de internação são de pessoas que não tomaram a vacina ou que estão na segunda dose com mais de seis meses de aplicação. As pessoas têm que entender que não existe colocar o vírus vivo através da vacina no corpo, é uma proteína que ajuda a proteger da doença”, ponderou.