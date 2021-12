Especial 2021: 22 desejos para 2022

A chegada da virada do ano e a proximidade com 2022 acende nas pessoas a esperança em dias melhores. Se depender dos votos e desejos das pessoas o ano que vem será de muita esperança, prosperidade e saúde. Sobre 2022, A TRIBUNA ouviu 22 pessoas e seus propósitos e anseios para o Ano do Tigre, pelo horóscopo chinês.

“Eu espero e pretendo colaborar para que seja um ano de recuperação, diante desse cenário da pandemia, do fortalecimento da ciência como base das decisões e da democracia e solidariedade na forma de coexistir. Será ainda um ano desafiador, mas repleto de otimismo e determinação para mais realizações em prol da sociedade, valorização da educação e da ciência”, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, Reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Espero que coloquemos em prática tudo o que imaginamos aprender com a pandemia.

Que em 2022 todos nós sejamos mais solidários, partilhar seja a constância, o respeito ao próximo seja a tônica e definitivamente coloquemos em prática a lição cristã de ‘amar uns aos outros'”, Álvaro Luiz Fernandes, advogado.

“Espero que seja um ano de reconquista da esperança. Que as perdas sejam reparadas e a alegria e o sorriso volte a iluminar nossos dias”, Sérgio Lacerda, cineasta.

“Nossa esperança para 2022 e de que finalmente possamos nos livrar desse período de pandemia e retomar as nossas atividades, levando educação e cultura em forma de imagens”, Antônio Machado, presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF).

“Espero que tenha um pouco mais de racionalidade na discussão política, que será um ano de eleições, e isso será um ponto central. Estamos vivendo um momento de pouca conversa lúcida e civilizada. Que tenha mais disposição para diálogo, tolerância, respeito para quem pensa diferente e encaminhar nosso o nosso país para uma situação melhor do que estamos vivendo até aqui”, Téo Elias, 66 anos, engenheiro.

“O que eu espero para 2022 é que a individualidade não se sobreponha à coletividade, que possamos cooperar mais do que competir, que sejamos mais gentis e empáticos, que evitemos julgar e rotular o que não compreendemos. Não meçamos os outros de forma rígida, lembremos que a vida é um contínuo processo de aprendizado e todos podem se aperfeiçoar. Que eu siga firme nas minhas escolhas e confiante na realização dos meus sonhos”, Luciana Lage, de 35 anos, estudante de Pedagogia na UFF e pesquisadora de Iniciação Científica no Museu Histórico Nacional.

“Todos os homens principalmente, os pobres, tenham condições físicas, sociais, políticas e religiosas de realizarem seus sonhos e projetos para o progresso e bem estar da nação e da família; procedimento a Jesus Cristo. Justiça, caridade, prosperidade e paz. Vamos trabalhar para isso meus irmãos”, Monsenhor Elídio Robaina, 89 anos.

“Espero que o ano que se inicia seja de renovação, deixando para trás todas as dificuldades que conseguimos superar com muito esforço e determinação. Espero ainda que a causa da pessoa com deficiência e a sua reabilitação seja sempre uma prioridade para todos”, Carlos Alberto Considera, presidente da Pestalozzi de Niterói.

“Espero que as pessoas se respeitem e se amem mais, que tenha comida no prato de cada família, escola e hospital para todos, o fim da pandemia e políticos que realmente se importem com o povo. E como sou artista não poderia deixar de pensar na cultura, desejo que ela deixe de ser um artigo de luxo”, Adriana Ninsk, cantora

“Eu espero um ano de muito trabalho onde criemos e aproveitemos oportunidades e façamos a nossa sorte acontecer. Desejo muita saúde, sucesso e estratégias para vencer os desafios deste novo ano”, empresário Yan Yuri, 30 anos.

“Tenho mania de não esperar, busco viver o presente, de forma amorosa, pois o futuro ainda não chegou. Hoje, quero viver bons sentimentos e peço a Deus sabedoria pra lidar com meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações na direção do amor. 2022 será assim”, Marilda Ormy, Diretora Geral do Theatro Municipal de Niterói.

“Desejo que 2022 não seja apenas uma mudança de calendário. Que a humanidade se conscientize que o autoconhecimento, a empatia, resiliência e o amor são fundamentais para a construção coerente do equilíbrio físico e mental do homem”, Andréa Ladislau, 47 anos, psicanalista.

“Otimismo e muito trabalho. Essas são as palavras que levarei comigo para iniciar 2022. Espero que seja um ano de sucesso, realizações profissionais e muitos lançamentos. Para o mundo, desejo que haja oferta de vacinação nos países mais pobres, o fim da pandemia e que possamos superar a fome e a miséria, agravadas pela Covid-19. Muito amor e saúde a todos e todas”, Isa Colli, 53 anos, escritora, jornalista e editora.

“Eu acredito que 2022 será o ano da recuperação. A humanidade repetiu dois anos na escola da vida, agora é recuperar: abraços, afetos, sonhos. Esse caminho passará pela arte, e culminará na recuperação de um país quebrado”, Rodrigo Santos, 45 anos, escritor.

“2022 ainda não entrou e já tem grande responsabilidade sobre nossas expectativas, anseios legítimos. Espero para 2022 um ano de transformações a partir da reorganização da sociedade civil em frentes sociais e bens culturais. Que a economia do país não seja um abismo para população e que a saúde não seja um prêmio de loteria”, Alberto Rodrigues, de 39 anos, produtor cultural.

“Eu espero que 2022 seja um ano de expansão e muito crescimento profissional. O pós-Covid nos levou a pensar sobre a necessidade de cuidarmos mais do nosso bem e estar e da nossa saúde mental e é isso o que eu irei priorizar. Cuidar ainda mais dos meus e de quem precisa”, Wanessa Berba, psicóloga.

“Eu espero estar com saúde para continuar oferecendo mais saúde às pessoas. Terminar as minhas pós graduação e iniciar o mestrado e iniciativas sociais também fazem parte dos meus projetos para 2022”, Ana Sodré, médica.

“O ano de 2021 foi um ano de reconstrução para muitos negócios e muita gente. 2020 não foi fácil, mas quem passou por ele, iniciou este ano no processo de reconstrução. Espero que 2022 traga grandes oportunidades, boas chances no mercado de trabalho e consigamos aproveitar as oportunidades perdidas. Que seja o ano da virada!”, Alexander Costa, 48, empresário.

“Espero uma grande temporada em 2022 agora engatando minha nova parceria com o Vinicius Chaparro onde fizemos bons resultados neste fim de 2021. Já não sinto mais dores no joelho como sentia até o meio da temporada e estou preparado para voltar a jogar o meu melhor e buscar subir no ranking e conquistar títulos nesse novo ano”, Ralff Abreu, 38 anos, jogador de Beach Tennis.

“Espero que em Niterói surja um movimento cultural consistente. Faz tempo já fazemos jus a um reconhecimento. Espero no futuro uma cidade produtora de cultura. A água escondida”, Byafra.

“Espero que a gente possa tocar mais, fazer mais música e estou trabalhando para isso. Tocar e trabalhar e ter mais sossego para poder tocar a vida”, Ricardo Giesta, cantor, guitarrista e designer.

“Que 2022 seja um ano de paz, prosperidade, muita saúde. Espero pelo fim da pandemia, mais respeito e altruísmo e que no âmbito político e social a gente volte a ter perspectiva no Brasil”, Katherine da Silva de Jesus, 18 anos, estudante de Medicina na Universidade Federal Fluminense (UFF).