Espanhol: Sevilla e Barcelona empatam e favorecem líder Real Madrid

O Sevilla, segundo colocado do Campeonato Espanhol, empatou em 1 a 1 com o Barcelona na terça-feira (21), resultado que ajudou o Real Madrid a abrir vantagem de cinco pontos na liderança do Campeonato Espanhol.

Jogando sob forte chuva, o Barcelona, que tem mostrado evolução, tentou desesperadamente marcar um segundo gol depois que Ronald Araújo empatou com um gol de cabeça aos 45 minutos, mas foi frustrado por um Sevilla igualmente determinado, que teve um jogador expulso após Jules Kounde receber cartão vermelho direto aos 19 do segundo tempo.

O Sevilla saiu na frente depois que Papu Gómez aproveitou um escanteio de Ivan Rakitic e acertou um chute rasteiro.

O Barça está em sétimo lugar na classificação, com 28 pontos em 18 jogos, 15 pontos atrás do líder Real Madrid.