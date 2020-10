Espaço exclusivo para cães no Campo de São Bento

Raquel Morais

Eles são fofos, alegres e companheiros. Os cães são considerados os melhores amigos dos homens e em breve terão um espaço exclusivo para se divertirem dentro do Campo de São Bento, em Icaraí. O novo ParCão terá 100m² e as obras serão iniciadas na semana que vem. Esse será o quarto espaço destinado aos peludinhos em Niterói que já tem instalado no Horto do Fonseca, na Zona Norte, na praça do Jambeiro, no Ingá e do Vital Brazil, no bairro Vital Brazil.

A conclusão da obra é em dezembro desse ano e o local escolhido foi perto do bambuzal e do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. O ParCão terá dois portões para os cachorros não fugirem, um alambrado com 1,20m de altura, um ponto de água além de quatro bancos. A secretária Municipal de Conservação e Serviços. Públicos (Seconser), Dayse Monassa, comemorou o feito e está acompanhando de perto as movimentações no parque. “Há mais de dois anos que estávamos tentando um local para essa construção. Será um lugar aconchegante para os pets e tenho certeza que será um sucesso. Bate sol de manhã e sombra a tarde e foi muito planejado. O cachorro do lado de fora só pode andar na guia e eles não podem subir no gramado e nesse espaço eles vão ficar mais a vontade”, frisou.

A construção foi um pedido dos niteroienses em uma consulta pública. “Acho interessante esse tipo de espaço pois possibilita que os donos possam ficar a vontade e sabendo que seus bichinhos estão em segurança. Para quem não tem bichos também é bom, pois saberá que aquele espaço é reservado e não precisará lidar com eventuais incidentes, como pisar em fezes ou um cachorro reagir a um contato de maneira agressiva”, ponderou a jornalista Thaila Frade, 33 anos, mãe do Pingo.

O veterinário Gabriel Munay frisou o bem estar que passeios ao ar livre, brincadeiras e atenção podem proporcionar para os cachorros. “É super importante passear sim, mais ainda em Icaraí, que a maioria deles moram em apartamentos. Passear é um ótimo exercício físico e mental também pra eles gastarem energia; além da interação social com pessoas e outros cães também”, finalizou.