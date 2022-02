Espaço Cultural do Surfe é reaberto com homenagens em Cabo Frio

Agora os apaixonados do surfe voltaram a ter um local de contemplação à história da modalidade em Cabo Frio. A cerimônia foi essa semana e o Espaço Cultural do Surfe foi finalmente reaberto após longo período sem funcionar. O local foi transformado e agora traz um novo formato de exposição, falando sobre a evolução do surfe até os dias atuais.

O evento foi marcado por grandes homenagens: a primeira foi para Telmo Moraes, que foi quem projetou e idealizou todo o espaço, e morreu vítima de um acidente vascular cerebral aos 66 anos, em 2018. Além disso, o surfista Victor Ribas foi o outro homenageado, que teve sua estátua restaurada e reinstalada em frente ao espaço, em um jardim recém-construído pela Prefeitura.

“Quando me perguntaram onde eu gostaria que a estátua fosse recolocada não hesitei, porque foi exatamente aqui que cresci. Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte deste processo. O surfe de Cabo Frio nunca vai morrer”, pontuou Victor Ribas.

A solenidade de reabertura contou também com a presença do prefeito José Bonifácio. Ele convidou o ex-prefeito Marquinho Mendes, que inaugurou o Espaço do Surfe em 2012, e o ex-prefeito Alair Corrêa, que inaugurou a estátua de Victor Ribas em 2003. O diretor financeiro da Alerj, Janio Mendes, também participou da cerimônia.

A coleção do Espaço Cultural do Surfe contém mais de 2.500 peças, entre itens decorativos, pranchas de surfe, bodyboard e longboard, skates, pôsteres, quadros e miniaturas, entre outros objetos que vão desde a década de 1950 até os dias atuais. O espaço também engloba técnicas sobre a fabricação das pranchas, entre outras informações.

O espaço fica em frente ao Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, o funcionamento agora acontece de quinta a domingo, das 17h às 20h. Em todos os dias de funcionamento, o público poderá participar de uma visita monitorada por Victor Ribas, sempre às 18h.



Foto: Prefeitura de Cabo Frio