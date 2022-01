Espaço Cultural Correios recebe exposição Racional Criativo

O Espaço Cultural Correios, no Centro de Niterói, inaugurou neste sábado (15), a exposição Racional Criativo, assinada pelo fotógrafo niteroiense Lucas Benevides. De acordo com o artista, a mostra reúne um conjunto de fotografias que ele vem produzindo desde 2015.

Benevides explica que impôs alguns dogmas para influenciar o trabalho. São eles: fotografar a luz, de que maneira ela compõe e influencia a imagem registrada; fotografar a atmosfera da luz; e, por fim, o “chiaroscuro”, que é a modelagem do assunto fotografado por meio de raios de luz, iluminando cenas escuras.

Mostra reúne um conjunto de fotografias que Lucas Benevides vem produzindo desde 2015 – Foto: Divulgação/Lucas Benevides

“Ao longo do ano, percebi que meu objeto de pesquisa na fotografia foi a luz. O projeto está em andamento e é contínuo. Por ser racional, me deparei com esses dogmas. Por ser criativo, dei oportunidade ao caminho proposto. A produção do conteúdo não depende apenas de mim e da pesquisa. Depende da luz se manifestar na minha presença e eu estar preparado para percebê-la e pronto para registrá-la com a máquina”, explicou o artista.

A exposição permanecerá no piso térreo do Espaço Cultural Correios até 26 de fevereiro. Os dias e horários de visitação são de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. A entrada é franca. O espaço fica na Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro de Niterói.